El juez Peinado ofrece a Bolaños interrogarle en Moncloa por el caso Begoña siempre que le trate mejor que Sánchez

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, ha rechazado que la testifical del actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes prevista para el próximo día 16 se realice por escrito, si bien se ofrece a acudir al complejo de Moncloa o a cualquier otro despacho del los que ocupa Félix Bolaños. Le pide, eso sí que se pongan las condiciones para que no se repita la situación vivida el pasado 30 de julio cuando acudió a Moncloa a interrogar a presidente del Gobierno, ya que se le hizo esperar en el acceso y a su juicio los periodistas que esperaban en la puerta le colocaron en una situación de "riesgo" para su integridad física.

Así lo señala en una providencia que tiene fecha de este lunes, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que reclama que si el interrogatorio tiene que ser en Moncloa "se garantice la facilidad de acceso al vehículo judicial, o por parte del testigo, y en condición de Ministro de la Presidencia", se le facilite un vehículo del parque móvil de Justicia "para realizar el correspondiente traslado del Juzgado a la mencionada sede, del Complejo Presidencial, y el regreso a la sede judicial, una vez cumplimentada la diligencia". Le da a Bolaños cinco días para que le informe al respecto.

La testifical de Bolaños se ha acordado en una pieza separada que ha abierto en relación con la contratación de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez como asistente de la esposa del presidente del Gobierno. En su última comparecencia ante el juez el pasado 26 de febrero la asesora negó haber solicitado nunca nada para ella o para terceros prevaliéndose de su cargo o haber influido sobre ningún funcionario con tal fin.

Conocimiento por su cargo

En cuanto a la declaración por escrito que ha quedado descartada, Bolaños la solicitó invocando un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite declarar de esta forma al presidente y los demás miembros del Gobierno "sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo". Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 señala que la norma no puede ser aplicada en este caso porque no se ha citado al ministro por su cargo actual sino por su puesto anterior, el de secretario general de la Presidencia, "no siendo este el que permite la aplicación del precepto" alegado. Así, Bolaños os deberá testificar "de forma oral en la fecha señalada".

El ministro ha mandado un informe "supuestamente" del jefe de su servicio de escoltas, según Peinado, instando a que un interrogatorio en su despacho oficial del Ministerio de Justicia, ubicado en el centro de Madrid, "supondría problemas de seguridad y eventuales inconvenientes a los ciudadanos", por lo que pidió que, en todo caso, se realizara en su despacho de Moncloa.

Informe sin firma

El juez reprocha también a Bolaños que "el titular del Ministerio de Justicia, como Notario Mayor del Reino, pretenda justificar una petición en un informe carente de firma y, por tanto, sin persona identificada alguna", y "que asuma el contenido de lo que en dicho escrito se refleja". "Parece algo, cuando menos, extraño", dice el instructor.

Pese a ello, accede a esta segunda petición, manifestando que por su parte no ve problema alguno en que "la comisión judicial se desplace a cualquiera de los despachos con los que cuenta actualmente el testigo por su desempeño de tres carteras ministeriales". En ese sentido, recuerda que ya fue a Moncloa para la declaración testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado julio.

El abogado accedió sin esperar

No obstante, apunta que, si bien "el complejo presidencial cuenta con múltiples medidas de seguridad", eso "no impidió que a la comisión judicial (...) se le retuviera un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario para permitirle el acceso, existiendo un nutrido número de personas, expectantes en las inmediaciones de dicho vehículo, con el consiguiente riesgo para la integridad física de los ocupantes del mismo, mientras el vehículo ocupado por el letrado de la persona investigada accedía sin espera de ningún tipo".

En consecuencia, incide en que por su parte "no existe inconveniente" en que Bolaños declare en su despacho en Moncloa, "siempre y cuando se garantice la facilidad de acceso al vehículo judicial o por parte del testigo, y en condición de ministro de la Presidencia, se facilite a este juzgado un vehículo del parque móvil ministerial para realizar el correspondiente traslado". Así, da cinco días a Bolaños para que responda.