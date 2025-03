El PP diluirá al máximo el papel de Mazón en el congreso europeo de Valencia

La dirección nacional del PP trabaja a marchas forzadas para ver cómo podrá encajar la presencia de Alberto Núñez Feijóo en el congreso del PP europeo que se celebra en Valencia a finales de abril y que coincide con el pleno semanal del Congreso de los Diputados. La idea es que esté en la inauguración y en la clausura. El cónclave estaba llamado a ser un hito importante para el dirigente gallego, teniendo en cuenta que por primera vez desde que es presidente del partido ejerce como anfitrión en un acto de gran dimensión para la familia conservadora. Cuando la ciudad elegida fue Valencia -el verano pasado- nadie podía imaginar lo que ocurriría meses después. Una tragedia que, además, políticamente se ha convertido en el principal problema para Feijóo.

Los intentos por cambiar la localización del evento a Madrid -hasta el último momento y capitaneados por Esteban González Pons- no surtieron efecto. Y ahora Génova también están valorando detenidamente cómo diluir la presencia y el protagonismo del ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón. Según fuentes de la cúpula ni siquiera está decidido si el dirigente autonómico acudirá o no al cónclave. Si lo hace, recalcan, será con un perfil bajo y en clave meramente institucional. No habría discurso en ningún caso y solo participaría en algún saludo o fotografía institucional.

Hay dirigentes en el entorno más cercano a Feijóo que insisten en que se trata de un foro “de países europeos”, asegurando que el anfitrión en realidad es el PP español “y no la autoridad de la comunidad donde se celebre”. Bajo esa premisa, rematan, “no está claro si estará o no”. Lo que confirman es que si Mazón hace acto de presencia será prácticamente eso.

Feijóo respondió como pudo a esa pregunta sobre el congreso europeo en Bruselas este jueves, donde acudió a la reunión previa de su partido comunitario antes del Consejo de los Veintisiete. "Que las autoridades de la Comunitat y las autoridades locales acudan al congreso será lo normal. Y si su agenda se lo permite, yo creo que deben de asistir", dijo, incluyendo así a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la que muchos dirigentes en la cúpula ven con buenos ojos. Esa sería otra fórmula válida para Génova: que acudieran juntos para una fotografía y un saludo institucional.

Con todo, según afirman a este diario, todavía no está decidido. Dependerá también, reconocen -como sucede con todo ya en la crisis valenciana- de cómo evolucionen los acontecimientos y la instrucción judicial en las próximas semanas. Esta situación se ha convertido en el verdadero quebradero de cabeza para el PP: la sensación de incertidumbre permanente y que en cualquier momento se produzca un nuevo giro que les obliguen a un cambio de dirección.

Para Feijóo era “fundamental” que la Comunidad Valenciana contara con Presupuestos para este año, especialmente por todo lo que tiene que ver con las inversiones de la reconstrucción. Aunque el sapo del pacto con Vox y su retahíla de exigencias es muy duro para el PP, en Génova piden ver más allá: tener presupuestos “siempre es mejor” que no tenerlos, dicen, y aunque la situación de Mazón no mejore, unas cuentas públicas “siempre van a dar un plus de estabilidad” a la región.

En el partido nadie ve una sola posibilidad de que Mazón se salve, ni siquiera a medio plazo. Sí reconocen que “nadie sabe cuándo llegará el momento idóneo”. Y también, dicen, que las dificultades del relevo -de sobra conocidas- siguen estando exactamente en el mismo sitio. La falta de opciones dentro de les Corts (casi con Catalá como única referencia) y la necesidad de que Vox apoye otra investidura. Sería el mal menor, reconocen, “porque solución buena no hay”.

Por eso la dirección nacional asegura también que las "cuestiones orgánicas" (en referencia al futuro del PP de la Comunidad Valenciana) es una cuestión secundaria. La realidad, reconocen en el PP desde hace tiempo, es que no habrá congreso para los populares valencianos antes de verano a no ser que se produzca antes el relevo de Mazón al frente de la Generalitat. A este respecto recuerdan que en Cataluña el congreso lleva años pendiente "y no ha pasado nada", zanjan.

De alguna manera Feijóo ya ha unido el futuro de Mazón a la evolución judicial, lo que muchos interpretan como una posible imputación -si llega- como el momento de inflexión. Eso está por ver, pero mientras tanto el desgaste para las siglas y para el partido es permanente.

Feijóo lo volvió a sufrir en Bruselas el jueves: los tres turnos de preguntas de los periodistas llevaron aparejadas cuestiones relativas a Valencia. Dos directamente sobre Mazón y la tercera, sobre el congreso europeo, que indudablemente tiene una clave de política nacional.

El PP teme que haya manifestaciones o protestas cerca del recinto donde se celebra el cónclave. Pero más allá de estas campañas, el verdadero temor es que la crisis valenciana opaque de alguna manera el evento, como está ocurriendo con absolutamente todo lo que intenta hacer el partido. No hay acto sin pregunta sobre Mazón. De ahí que en la organización se esté planificando la ausencia del ‘president’ o una presencia absolutamente mínima.

Feijóo también ha reconocido ya que su propia presencia será limitada por el pleno del Congreso. Acudirá a la inauguración el martes y regresará por la noche a Madrid para asistir al control del Gobierno el miércoles a primera hora. Después volverá a Valencia para la clausura, pero se perderá casi toda la jornada de mañana. Según reconocen fuentes de Génova, existe un “malestar” importante del partido con su familia conservadora, por no haber atendido el cambio de ubicación a pesar de que, según explican en el PPE, era muy complicado por la planificación de meses y reservas efectuadas, con un coste elevado que no se podía recuperar. “Somos la segunda delegación. Y esto era importante”, se siguen quejando en el entorno de Feijóo.