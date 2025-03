El TC anulará la próxima semana el voto delegado de Puigdemont y Puig con el que se constituyó el Parlament

El Tribunal Constitucional tiene previsto anular esta semana la decisión de la Mesa de edad del Parlament por la que se contabilizaron los votos delegados del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del 'exconseller' Lluís Puig en el pleno del pasado 10 de junio, cuando se constituyó la Cámara catalana esta legislatura bajo la presidencia de Josep Rull.

Aunque el pleno de la corte de garantías ya ha anulado otros votos delegados -el último, también de Lluís Puig, solo cinco días antes de que tuviera en cuenta los de los dos políticos procesados en rebeldía por malversación por el 'procés'-, en esta ocasión debía tener en cuenta que la decisión fue adoptada por una Mesa cuyos miembros fueron elegidos por motivos de edad para que la Cámara echara a andar en esta legislatura y que ya no forman parte de ella, así como que los propios votos no fueron relevantes para alcanzar el acuerdo, que lo fue por una mayoría superior.

No obstante, las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO señalan que se trata de un caso de aplicación de doctrina por el que no se pueden contabilizar los votos de quienes están procesados en rebeldía, aunque no se anula el acuerdo que con sus apoyos ayudaron a conformar, porque no fueron determinantes para alcanzar.

Como a ninguno de los dos se les ha aplicado la amnistía, de haber asistido al pleno del pasado 10 de junio, en el que se eligió a Josep Rull presidente del Parlament, tanto Carles Puigdemont como Lluís Puig se arriesgaban a ser detenidos, pero su voto se contabilizó, lo que fue recurrido por el PP catalán.

De hecho, cuando el pleno admitió a trámite la impugnación del PP catalán, rechazó adoptar la medida cautelarísima (prevista para ser adoptada sin escuchar a las partes) de suspensión del acuerdo adoptado que planteaba la impugnación, con el argumento de que "los dos votos delegados no fueron determinantes del resultado de las votaciones celebradas el pasado 10 de junio”, ya que se produjo por una abultada mayoría. En su lugar abrió una pieza separada de suspensión y esta semana se pronunciará sobre el fondo.

El pleno de esta semana también tiene previsto resolver la recusación que Jordi Turull interpuso contra el magistrado José María Macías, que ya quedó apartado de todos los asuntos relativos a la amnistía al serlo del incidente que presentó en su contra el fiscal general del Estado. Ante la negativa del juez a apartarse de todas las causas, el pleno se vio obligado a dictar una nueva resolución en su siguiente reunión para extender las causas alegadas a todos los procedimientos.