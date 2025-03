El PP no ve “cambios” sobre Mazón tras el último auto sobre la DANA: “Nosotros no acusamos de lawfare a los jueces”

La dirección nacional del PP se mantiene en que el último auto judicial sobre la DANA de la magistrada del Juzgado de Catarroja “no ha cambiado nada” sobre la situación política de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. La diputada y vicesecretaria nacional del partido, Ester Muñoz, aseguró ante los medios de comunicación al finalizar la sesión de control al Gobierno este miércoles que “en el PP, como dijo ayer Miguel Tellado, no vemos que haya cambiado nada”.

El auto pone de manifiesto que no hubo falta de información, “sino que la había sobrada” el día de la catástrofe, y que el Cecopi se reunió demasiado tarde, porque debía haberlo hecho ya en la mañana del día 29 de octubre. La jueza insistía también en que el mensaje masivo a la población fue “tardío y erróneo”. Y a pesar de las presiones internas y mediáticas -este mismo miércoles el diario ‘ABC’ insiste en la dimisión de Mazón- los populares se mantienen en su misma postura.

Muñoz, a propósito del último pronunciamiento de la magistrada, aseguró que en el PP “respetamos los procedimientos judiciales y no acusamos de lawfare a los jueces que hacen su trabajo con libertad como hace el Gobierno”. Ayer Mazón mostró ese mismo respeto, recalcando también que tenía “su opinión” pero que se la “guardaba”, y afirmó que el auto no era firme porque, en efecto, no es una sentencia.

La vicesecretaria popular aseguró que “lo que lastra la estabilidad” de las instituciones -la pregunta era sobre si piensan que la situación de Mazón puede hacerles perder credibilidad con sus votantes- es “tener a un fiscal general imputado que destruye pruebas”, o “un presidente del Gobierno con su mujer imputada por varios delitos, un hermano imputado y un ministro de Justicia que declara por estos casos”. “Lo que de verdad lastra la estabilidad y la credibilidad es el comportamiento de un presidente del Gobierno que se sujeta al poder con independencia de todo”.