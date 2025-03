Sánchez garantiza a Díaz que no habrá recortes sociales por el aumento del gasto militar al 2% del PIB

Pedro Sánchez ha garantizado a Yolanda Díaz que no habrá merma en el Estado de bienestar para llegar al compromiso del 2% del PIB en gasto militar. Así se lo ha trasladado a la vicepresidenta segunda y representante en la coalición del espacio de Sumar durante el encuentro que han tenido esta mañana en Moncloa para intentar acercar posturas, según trasladan fuentes de la parte socialista del Ejecutivo. La reunión se ha prolongado durante algo más de dos horas y se produce después de las diferencias internas dentro de Sumar, principalmente IU, ante el plan de rearme consensuado en la UE para hacer frente a la nueva situación geopolítica determinada por el abandono de EEUU de Ucrania y la amenaza expansionista de la Rusia de Vladímir Putin.

Los calaboradores del presidente del Gobierno enmarcan en el encuentro dentro de la "normalidad". Aunque no se ha concretado un calendario, el jefe del Ejecutivo ha trasladado a Díaz que el compromiso de alcanzar el 2% en gasto militar "se va a intentar hacer lo antes posible".

En el marco del debate que se produce en la UE, el jefe del Ejecutivo prentende empujar porque se emitan eurobonos y que computen las inversiones en defensa dentro del “amplio concepto de la seguridad”. Esto es, más allá del gasto centrado solamente en armamento. La UE ha consensuado un plan de rearme, con la cantidad de 800.000 millones de euros, pero está por definir tanto el calendario como la contribución concreta de cada uno de los Veintisiete.

"Que haya que hacer inversión en seguridad o defensa no tiene por qué decir que haya que elegir entre esto y quitar un servicio público o un derecho”, se comprometía ya este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña en rueda de prensa desde Ferraz. Principalmente, según añadió, partiendo de las enseñanzas de la reacción a la crisis financiera de 2008. “Se ha visto que hay fórmulas diferentes” que no pasen por los recortes sociales, dijo para concluir que tener “una respuesta sólida en seguridad y defensa no es óbice para que se desgaste el Estado de bienestar y no lo va a ser”.

Para suavizar su efecto e intentar buscar consensos políticos, pero también limitar el posible rechazo social, Pedro Sánchez batallará en la UE por computar en este gasto partidas sobre cooperación, ciberseguridad, inteligencia artificial, lucha antiterrorista o misiones de paz, según enumeran fuentes de Moncloa. Todo ello sumado a la relajación de las reglas fiscales para que este gasto se produzca a base de aumentar el déficit o los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), dirigido por la exvicepresidenta Nadia Calviño, con quien se reunirá este miércoles en Luxemburgo.

Una de las bazas del Gobierno, además de poner el foco en mirar a la seguridad de la frontera sur, pasa por apelar a que se mire el gasto en defensa en "términos absolutos". Esto es, el cómputo general, en lugar del porcentaje de PIB. Como vienen insistiendo desde Moncloa, España es el décimo contribuyente en presupuesto de la OTAN y desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, se ha incrementado en un 10%. Todo ello, teniendo en cuenta que por el crecimiento económico del país en los últimos años, cada décima de incremento ha pasado de suponer algo más de 1.000 millones, cuando se ratificó este compromiso en la cumbre de la OTAN en Gales, a unos 1.500 millones.

Sumar ha sido quien ha planteado la necesidad de reunirse con Sánchez para intercambiar posiciones sobre este asunto antes del jueves, al considerar que su grupo parlamentario no debe ser tratado como uno más, al sentarse en el Consejo de Ministros. La portavoz parlamentaria de Sumar, por tanto, no estará en la ronda del jueves.

Hasta ahora, Yolanda Díaz ha evitado hasta ahora mostrar un rechazo frontal al incremento de gasto. Una posición que dista de la adoptada por otros socios de la coalición de izquierdas como Izquierda Unida, que se ha opuesto abiertamente al incremento y que ha reclamado una reunión de la mesa de partidos para abordar una postura unitaria dentro del socio minoritario de coalición. La reunión tendrá lugar en las próximas horas, antes de que Díaz y Sánchez mantengan su encuentro.

"Posición común"

“Las conversaciones entre las dos fuerzas que componen este Gobierno se enmarcan en la más absoluta normalidad y naturalidad. Hay una posición común. Las dos fuerzas políticas siempre han mantenido esa respuesta de coherencia con respecto a Ucrania. El Gobierno es consciente de que hablar de la paz de Ucrania es hablar de la seguridad de Europa”, ha señalado en el palacio de la Moncloa la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, cuando la reunión entre Sánchez y Díaz estaba teniendo lugar.

Conscientes del terreno delicado que pisan en esta cuestión, en la que el presidente tiene un ojo en Europa y otro en sus socios parlamentarios en España, reacios o directamente contrarios al aumento de las dispensas militares, el ala socialista del Gobierno habla de “inversión” en lugar de gasto y emplea la palabra “seguridad” y no “defensa”.

En un mensaje similar al que el jefe del Ejecutivo ha trasladado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Alegría ha dejado claro que “esa inversión en seguridad no va a mermar en absoluto el gasto social, que sigue siendo clave para el Gobierno”.