El juez Peinado llama a declarar a Bolaños como testigo en una pieza separada sobre la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha llamado a declarar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una pieza separada que ha abierto en relación con la contratación de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, según informan a esta redacción fuentes jurídicas.

Estas fuentes completan que la intención del magistrado es acudir el 16 de abril, en plena Semana Santa, al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relacioes con las Cortes para interrogar al ministro como responsable de la contratación de esta empleada pública, como prevé la ley de enjuiciamiento criminal para los miembros del Gobierno. El pasado julio el magistrado tambiérn se desplazó a Moncloa para tomar declaración al propio presidente del Gobierno.

Fuentes de Presidencia han señalado que se había tenido noticia de la citación a través de los medios de comunicación, por lo que se está a la espera de recibir la notificación oficial para proceder a su estudio. En cualquier caso adelantan que, de confirmarse, el ministro responderá, en su condición de testigo, a cualquier cuestión que se le plantee por parte del juez Peinado y del resto de partes personadas.

Pese a proceder ahora a la apertura de una pieza separada en relación con la contratación de Cristina Álvarez, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ya ha realizado varias diligencias. Entre ellas la de tomar declaración a la asesora como testigo y luego como imputada.

Negó haberse aprovechado de su cargo

En su última comparecencia ante el juez el pasado 26 de febrero la asesora negó haber solicitado nunca nada para ella o para terceros prevaliéndose de su cargo o haber influido sobre ningún funcionario con tal fin.

El mismo día en que Álvarez prestó declaración ante el juez como imputada también lo hizo, pero como testigo Alfredo González Gómez, que fue el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno que propuso nombrarla como asesora de Moncloa asignada a la propia Gómez.

Archivo - La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su salida de los juzgados de Plaza Castilla después de testificar ante el juez del ‘caso Begoña’, en los juzgados de Plaza de Castilla, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Según fuentes jurídicas, González, que ahora ocupa otro cargo público diferente, explicó que no conocía a Álvarez y que no recordaba quién le dio sus datos. Señaló que al llegar a Moncloa el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se nombraron entre 80 y 90 cargos de confianza, a los que en su mayoría no recuerda. Las fuentes consultadas señalaron que el magistrado desconocía que para designarlos no se requiere currículum.

Declaración como testigo

En su declaración como testigo, el pasado 20 de diciembre, Álvarez asumió la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que esta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Afirmó que lo hizo como "favor" para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda "365 días durante 24 horas al día".

Sin embargo, en un escrito dirigido a la propia Complutense Cristina Álvarez llegó a identificarse como "colaboradora" de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense, tal y como consta en el sumario al que ha tenido acceso esta redacción.

La asociación Hazte Oír, una de las que ejerce la acusación popular en esta causa, fue quien reclamó al juez Peinado en noviembre que el procedimiento se dirigiese contra la asesora de Begoña Gómez. Y por eso solicitó al instructor que se identificara a todos los asesores de Moncloa.