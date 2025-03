Génova aleja los cambios del PP valenciano pero asume “semanas duras” con la instrucción judicial de la DANA

La crisis política derivada de la dana y el cuestionamiento de Carlos Mazón no va a desaparecer. En la dirección nacional del PP son conscientes y, por eso, su empeño desde hace mucho tiempo viene siendo que la Generalitat adopte una nueva estrategia de comunicación basada en hablar de la reconstrucción de Valencia, evitando todo lo posible la actuación del ‘president’ en el fatídico 29 de octubre. Esa losa tampoco va a desaparecer. La semana pasada fue “muy difícil” internamente para el PP con las novedades aportadas por Mazón -como la llegada al Cecopi a las 20:28- y los rumores sobre movimientos orgánicos desde Génova. En la dirección nacional creen zanjado el asunto, al menos por ahora: “Mazón ha entendido el mensaje” sobre lo que tiene que hacer.

Aunque en Génova se muestran convencidos de que el 'president' continuará en la nueva linea de menos exposición, hay dirigentes de peso que reconocen que vienen “semanas duras” con la instrucción del juzgado de Catarroja sobre la riada. Hasta ahora las indagaciones se han centrado mucho en el aviso masivo a la población y la información de la que se disponía a lo largo de la jornada. Pero ahora vendrán también un goteo de declaraciones -desde víctimas hasta otros actores de aquel día- que volverán a poner el foco en el ‘president’.

El consejo de Génova se repite una y otra vez: el dirigente autonómico debe blindarse lo máximo posible de las noticias, dejar que la jueza haga su trabajo, aportar la documentación que se requiera a la Generalitat y, en términos políticos, “reconstrucción, reconstrucción y reconstrucción”, repiten una y otra vez. Hay dirigentes que sí reconocen “el riesgo” de que en una situación tan inestable cualquier novedad sobre lo ocurrido pueda volver a tambalear el plan del partido.

Fuentes de la cúpula insisten, en todo caso, en que la hoja de ruta se mantiene. No habrá cambios en el PP valenciano y en la Generalitat en el corto plazo. Especialmente tras las presiones lanzadas sobre Alberto Núñez Feijóo: insisten en que no las atenderá. Además, muchos dirigentes siguen señalando que no hay una solución con garantías ni encuentran sentido a precipitarse. Sí reconocen que la semana pasada algo cambió.

Ese punto de inflexión, como publicó Levante, diario de Prensa Ibérica, se produjo cuando Mazón retomó la cronología del día de la riada en el mismo instante en que Feijóo se dirigía a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno tuvo consecuencias. Hubo conversaciones entre la dirección nacional y la Generalitat y, según dirigentes del núcleo duro del partido, Mazón “entendió el mensaje”.

Por eso, continúan, a partir de ese momento ha bajado su exposición ante los medios de comunicación y se ha esforzado por trasladar mensajes exclusivamente en clave de recuperación, que es lo que le pedía Génova. Hay dirigentes que no esconden que el malestar fue en aumento hasta niveles que solo se vieron en las semanas posteriores a la riada.

El desconcierto que cundió en la dirección nacional la semana pasada fue enorme. Y la necesidad - “esta vez en serio” dicen en la cúpula- de que el ‘president’ tomara las riendas era evidente. Ese perfil bajo también ha sido posible por las fuertes lluvias de los últimos días, que han llevado a Mazón a centrar su agenda a las reuniones de pura coordinación.

Pero el jueves, justo después de que Feijóo anunciara en Bruselas la posibilidad de que el congreso del PP europeo previsto en Valencia en el mes de abril se traslade, el ‘president’ sí hizo una valoración afirmando que “habla a menudo” con Feijóo “sobre la recuperación que necesita Valencia”. “Esa es nuestra prioridad”, remató sin entrar en ninguna otra cuestión, para satisfacción del partido a nivel nacional que vio cumplido el guion. La idea, insisten, es que eso se repita “una y otra vez”.

Sacar el congreso europeo de Valencia

El cambio de ubicación del congreso europeo a Madrid los días 29 y 30 de abril también dan aire al partido. A pesar de que Feijóo puso el foco en los intentos de que el Congreso adaptara el pleno por la circunstancia del evento de la familia conservadora, fuentes del partido reconocen que había una intención clara de “sacar” el congreso de Valencia. El desgaste está siendo muy fuerte y aunque se trata de un acto con líderes europeos de primer nivel alejado de la política doméstica, en el PP había preocupación por si quedaba empañado por la crisis de Mazón, algo que entienden no se podían permitir. Entre otras cosas por que el PP español ejerce de anfitrión por primera vez desde que Feijóo es el presidente nacional.

El vicesecretario y responsable de asuntos internacionales del PP, Esteban González Pons, también valenciano, ha estado al frente de esta operación que ahora debe validar el presidente de los populares europeos, Manfred Weber, con el que tiene una relación de amistad.