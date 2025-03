Podemos dice que "obligará" a Sánchez a llevar al Congreso el aumento de gasto militar y le acusa de "lamerle las botas" a Trump

Podemos intenta liderar la oposición frontal al incremento de gasto en Defensa y va al cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez, que avanzó que adelantaría el objetivo del 2% del PIB que estaba inicialmente previsto para 2030. La secretaria general de los morados, Ione Belarra, acusó al presidente de Gobierno de "lamerle las botas a Donald Trump" y avanzó que su formación "obligará" al Ejecutivo a "pasar por el Congreso" sus planes de incrementar el gasto militar.

En declaraciones previas a un acto en Sevilla, la exministra morada apuntó directamente contra Sánchez: "Dice que se va a oponer a Donald Trump, un fascista peligroso, pero a la hora de la verdad lo que hace es lamerle las botas a Donald Trump y hacer exactamente lo que ha pedido la OTAN y Trump, que es aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB", defendió.

Belarra vinculó directamente el incremento de gasto militar con futuros "recortes": "El aumento de gasto militar significa recortes en los servicios públicos y por eso nosotras en Podemos estamos radicalmente en contra", continuó la dirigente de Podemos, que avanzó que este asunto "lo vamos a llevar al congreso para que se vote".

"Si el presidente del Gobierno no quiere pasar por el Congreso, nosotras le vamos a obligar", continuó, contra la intención del Ejecutivo de plantearlo por la vía del gasto extraordinario en Consejo de Ministros, que no tendría que votarse en el Parlamento.

La también diputada no aclaró con qué fórmula podrían "obligar" al Gobierno, aunque lo más probable, dado su escaso poder parlamentario, con cuatro votos, es que se plantee mediante la vía de la proposición no de ley, una iniciativa no vinculante pero que debe someterse a votación por parte de la Cámara, que expresará su apoyo o rechazo a la propuesta.

En este escenario, la amenaza de Podemos de "obligar" a llevar al Congreso el debate sobre el aumento del gasto en Defensa lleva a una posición incómoda no sólo a Sánchez, que tendrá que apoyarse en el PP para superar una votación de esas características ante la oposición de la mayoría de sus socios; sino también a Yolanda Díaz, que hasta ahora ha evitado hacer causa con este asunto y se ha limitado a asegurar que "la solución no es aumentar el gasto" militar, pero sin rechazarlo de plano.

La formación morada endurece aún más posiciones contra el Gobierno, una estrategia que emprendieron después de las elecciones europeas y que va dirigida a ganar terreno a Sumar, su principal rival en la izquierda que está en el Consejo de Ministros y que afronta mayores dificultades para mostrar una oposición frontal.

En este sentido, la dirigente de Podemos también insistió en su apuesta por abandonar la OTAN, defendiendo que la "autonomía estratégica que necesita Europa pasa necesariamente por salir de la OTAN y por que las bases militares de EEUU en España se vayan fuera". Además, señaló la necesidad de que "haya una gestión colectiva del arsenal nuclear que existe en territorio europeo".