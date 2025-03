Un imputado por fraude en hidrocarburos declara que alertó a su "amigo" Ábalos de que se podía meter "en un lío" por el chalé de Cádiz

El empresario Manel Salles Carceller, imputado en la Audiencia Nacional por un fraude en el IVA en la venta de hidrocarburos, reconoció este jueves en calidad de testigo al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que alertó a José Luis Ábalos de que se podía "meter en un lío" porque varios empresarios vinculaban la concesión de una licencia para la venta de combustibles a la entrega del chalé de La Alcaidesa (Cádiz), que alquiló a bajo precio el que fuera titular del Ministerio de Transportes.

De esta forma, Salles Carceller intentó justificar el motivo por el que había enviado a varias personas el 19 de enero de 2022 un mensaje sobre el inmueble, que después reenvió al propio Ábalos, con quien reconoció mantener "una relación de amistad".

El exministro de Transportes José Luis Ábalos (1d) sale de declarar del Tribunal Supremo / Fernando Sánchez - Europa Press

Precisamente, el instructor que inició la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ya había resaltado que el mensaje consideraba que la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas Ruiz-Capillas, --socio del comisionista Víctor de Aldama en negocios de hidrocarburos-- no iba "a ser operadora por mucho que [...] mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento".

Elegido por Ábalos

La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil evidencia que Aldama promovió que la empresa Have Got Time SL, cuya propiedad los agentes atribuyen a Rivas Ruiz-Capillas, comprara de este inmueble, que previamente había sido elegido por Ábalos.

"El sentido de este mensaje", dijo Salles al magistrado Puente, era que se había enterado de que había "una serie de gente que estaba hablando tanto de Ábalos como de Koldo". Este empresario "veía que lo que se estaba hablando de ellos les podía perjudicar", aunque estaba convencido de que lo que decían sobre la vivienda de Cádiz "no era cierto".

En concreto, este testigo trasladó la instructor que había informado al exministro de que había "una serie de gente que iba con recibos de esa casa diciendo que iban a conseguir la licencia de operador". Sin embargo, según esta declaración, Ábalos le respondió que "no sabía lo que estaba diciendo".

"En este mundo hay gente que bebe mucho y consume mucha droga, entonces por las tardes Claudio Rivas y esta gente iban explicando esto por los bares. Y a mí no me parecía justo no decir nada al señor Ábalos" Manel Salles Carceller — Empresario investigado

Al pedir el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que identificara a la gente que decía que tenía relación con el ministro y que pagaba la casa, Salles Carceller dijo, de forma literal: "En este mundo hay gente que bebe mucho y consume mucha droga, entonces por las tardes Claudio Rivas y esta gente iban explicando esto por los bares. Y a mí no me parecía justo no decir nada al señor Ábalos".

Guinea Ecuatorial

En el interrogatorio, Salles Carceller también fue interpelado por el motivo por el que su empresa, Instalibero District SL, contrató "durante tres o cuatro meses" a Koldo García tras abandonar este el Ministerio. "Nuestra empresa necesitaba gente bien relacionada. Él tenía buenas relaciones y se había quedado sin trabajo y pensé que era buena ocasión, pero se cerró en tres meses porque no consiguió nada", contestó, para después especificar: "Se le contrató para ser comercial. Una de las posibilidades era colocar deuda pública de Guinea a fondos en el mundo. Tenía relación con el embajador de Guinea".

Esta redacción informó de que Koldo y Ábalos acudieron a Guinea Ecuatorial en agosto de 2021 y a principios de 2022. Salles Carceller transfirió al exasesor un total de 20.416 euros "en concepto de empleado por cuenta ajena". Con estos fondos, Koldo habría sufragado los viajes a Guinea Ecuatorial de su exjefe, explican las fuentes consultadas que, aunque reconocen que el exministro mantuvo encuentros con autoridades del país, sostienen que estas tuvieron un carácter protocolario o informal.

La investigación desarrollada por la UCO de la Guardia Civil vinculan a Salles Carceller "a un complejo entramado empresarial· que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz relacionado con un importante fraude en el sector de los hidrocarburos. Y según estas pesquisas, este empresario compró con su sociedad Instalibero District SL por 2,2 millones de euros una vivienda en Las Rozas (Madrid) que era propiedad de la empresa de Rivas Ruiz-Capillas, Bludger Combustibles SL, que previamente la había adquirido por 1,1 millones de euros.