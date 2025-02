La expareja de Ábalos asegura en el Supremo que no iba a trabajar a Ineco y Tragsatec y que no sabía quien le pagaba el piso

Jésica Rodríguez, quien según la Guardia Civil mantuvo una "relación particular" con el que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha declarado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que no iba a trabajar a las empresas públicas en las que estuvo contratada, Ineco y Tragsatec, pero desvinculó de ello al ahora diputado del grupo mixto. Aseguró no saber quién le pagaba el piso de lujo en la Torre de Madrid, en la madrileña plaza de España, que ocupó durante más de dos años y que según la investigación abonaba el empresario Luis Alberto Escolano por orden del comisionista de la trama Koldo Víctor de Aldama.

Durante su comparecencia como testigo ha excluido al exministro de todo lo relacionado con esta vivienda, ha explicado que entró a vivir allí por el exasesor de Ábalos, Koldo García, y que cuando tenía algún problema en la vivienda acudía a éste o a Escolano, según fuentes presentes en la declaración.

Según la investigación realizada a la trama, Rodríguez había sido contratada por la Administración en empresas relacionadas con el Ministerio de Transportes y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sobre este asunto, ha indicado que entró en dichos trabajos a través de Joseba García, hermano de Koldo.

Según el sumario, la trama Koldo pagó, a través de un testaferro del considerado nexo corruptor Víctor de Aldama, cerca de 90.000 euros del alquiler del apartamento del que disfrutó entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, Jessica R.G.. Según la Guardia Civil, esta mujer mantuvo "una relación particular" con el exministro.

Las pesquisas desarrolladas por la también detallan la intervención de personas cercanas al exasesor de Ábalos, Koldo García, en gestiones necesarias para 'colocar' a Jessica como administrativa en al menos dos empresas públicas, INECO, dependiente de Transportes, y Tragsatec, bajo la órbita de la SEPI. Koldo ya admitió ante el magistrado Puente que, aunque había más candidatos, Rodríguez estaba preparada para estas plazas, para la realización de tareas administrativas, y que fue elegida por ser persona "de confianza".