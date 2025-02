Mazón asegura que llegó a las 20:28 horas al Cecopi el día de la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resuelto una de las incógnitas que se cernían sobre su actuación el día de la dana, el pasado 29 de octubre: la hora de llegada al Cecopi. Según ha asegurado este miércoles a los medios de comunicación, Mazón llegó a las 20:28 horas, minutos después de que sonara la alarma del ES Alert. Ha sido en una declaración a los medios de comunicación este miércoles antes de un desayuno informativo de su vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols.

"Llegué a las 20:28 horas", ha indicado en su primera valoración tras la respuesta de la Generalitat a la jueza que investiga el caso y en el que se señaló que Mazón no había llegado al órgano de coordinación de emergencias de l'Eliana hasta después de que se enviara la alerta, un aviso que, ha indicado, en su caso le sonó en el coche llegando al Cecopi. Asimismo, ha insistido en desvincularse de cualquier toma de decisión sobre su envío pese a que estaba "perfectamente informado".

Mazón ha acompañado el nuevo detalle sobre su llegada al Cecopi con una arenga de negar todas las acusaciones que, ha dicho, ha lanzado la oposición y especialmente el Gobierno de España con el fin de "criminzalizarme". "Todo es falso", ha remarcado, "en ningún momento estuve incomunicado, no me esperaron para enviar la alerta, no paralicé ninguna reunión, ni requirió mi autorización", ha asegurado. "Ya está bien de tanta mentira, es una barbaridad lo que está ocurriendo", ha insistido.