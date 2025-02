Igualdad conmina a los partidos a hacer públicos sus protocolos antiacoso tras el caso Monedero

El Gobierno mantiene la cautela a la hora de apuntar a Podemos sobre la gestión del caso Monedero tras destaparse denuncias internas por presunto acoso sexual. Aun sin querer a entrar a valorar, y de forma genérica, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lanzado un velado reproche a los morados al exigir a los partidos políticos que sean transparentes en sus protocolos antiacoso. “Para que la militancia y la ciudadanía los conozcan y sepan que existen porque son eficaces y tienen que aplicarse en caso de denuncia”, ha conminado. El protocolo de Podemos, como el de otros partidos políticos, no es público.

“Cada partido debe asumir su responsabilidad”, dijo para luego reprochar que los protocolos antiacoso no se conozcan y no sean transparentes ni siquiera para los propios militantes. Sin distinguir por ideologías y respecto al caso Monedero, Redondo ha asumido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que “el machismo es estructural”. Frente a ello, ha reclamado que “hay que ser especialmente ejemplar” para combatirlo y “coherente con el ideario del partido en el que se milita”. Más todavía, precisó, si se trata de un representante público “por coherencia, decencia y responsabilidad”.

Las palabras de Redondo rompen el cierto cierre de filas que desde la parte socialista del Gobierno se está intentando hacer con los morados. Desde que estalló este caso, en el Ejecutivo habían evitado ahondar y poner duda la actuación de Podemos. Una precaución que contrasta con la mantenida frente a Íñigo Errejón, cuando el propio Pedro Sánchez celebró la “celeridad y contundencia” de Sumar por forzar su salida tras revelarse denuncias anónimas de acoso sexual. Algo que el jefe del Ejecutivo calificó de “lamentables hechos”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha escudado en que su partido “respetó” la voluntad de las víctimas para no seguir adelante con las investigaciones internas tras recibir denuncias de acoso por parte de Juan Carlos Monedero. El partido tuvo conocimiento de dos denuncias internas por "tocamientos" por parte de Monedero, uno por vía escrita que llegó directamente al equipo de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, y otro a través de testimonios que llegaron directamente a varios miembros de la dirección de Podemos. La ejecutiva, con potestad para abrir una investigación, evitó hacerlo, y en Podemos se vienen justificando en que la víctima nunca llegó a rellenar un formulario que se le envió un email.

El protocolo de Podemos, que no es público, no fijaría el requisito de que una denuncia deba tramitarse mediante un formulario, y únicamente establece a que las acusaciones deben hacerse "por escrito", precisa que este formulario debe "existir", sin que conste en ningún caso la obligación de hacerse por esta vía. "Toda persona que participe en la organización puede presentar una queja por actitud machista o LGTBIfóbica, así como por acoso sexual o por razón de género o sexo (...)", reza el documento interno al que accedió este diario.

Este lunes, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, defendió que "nuestro protocolo garantiza una vía segura y confidencial que protege a las personas que quieren poner una denuncia", y cargó contra la pregunta en sí: "Me parece peligroso intentar o querer deslegitimar los protocolos", aseguró. Por otra parte, argumentó que no suspendieron de militancia ni expulsaron del chat de dirección a Monedero tras las denuncias porque "no había ninguna resolución" por parte de la Comisión de Garantías Estatal de Podemos, el tribunal interno que resuelve las denuncias internas. "Nosotros tomaremos medidas si las personas a través de nuestro protocolo y a través de nuestra vía que es la Comisión de Garantías".

Expediente en la UCM

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha abierto una investigación paralela a Juan Carlos Monedero por un presunto caso de acoso sexual. “Un expediente" al fundador de Podemos y profesor de Ciencias Políticas puesto en marcha tras haber recibido una denuncia de una alumna, con la que se activó el protocolo correspondiente en este tipo de casos.

El fundador de Podemos ha sido históricamente una figura de especial relevancia en la formación, aunque no ocupa un cargo orgánico desde 2015. Sí era el presidente del think thank, Instituto República y Democracia, hasta que anunció su salida en septiembre de 2023, después de las diferencias ideológicas que mantuvo con Podemos respecto a cómo abordar la relación con Sumar.