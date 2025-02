Podemos admite que Monedero siguió en los chats de dirección tras las denuncias

Podemos justifica que Juan Carlos Monedero continuara en los chats de dirección del partido pese a las denuncias por "violencia sexual", alegando que no podía expulsarlo por no haber una resolución, ya que las víctimas "decidieron no continuar" con la denuncia. El partido asegura sin embargo que el dirigente "ya no está", pero vincula su salida con las filtraciones de ese mismo chat después de que el pasado viernes La Sexta publicase los mensajes que acreditan que el fundador de Podemos siguió en este órgano, el Consejo Ciudadano Estatal. Unos mensajes que ponían en cuestión la versión del partido, que ha sostenido que "apartó" al dirigente, al dejar de invitarle a participar en actos públicos una vez tuvieron conocimiento de las denuncias.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha justificado la continuidad de Monedero en el chat de dirección, donde era invitado permanente, y ha asegurando que no podían echarle al no haber una resolución oficial de suspensión de militancia, insistiendo en la idea de que las víctimas "decidieron no continuar" con el proceso, después de que la Comisión de Garantías de la formación le requiriera rellenar un formulario después de que ella misma enviara la denuncia por email al equipo de Irene Montero relatando los hechos.

Preguntado por si Monedero continúa a día de hoy en los chats de dirección, la respuesta ha sido "no", aunque ha evitado concretar cuándo salió: "La fecha no la tengo en la cabeza pero ahora mismo no está"-. Sí ha confirmado que su salida fue una "decisión de la dirección".

Al ser cuestionado por si la salida si se había producido a causa de las denuncias por agresión sexual, Fernández ha evitado pronunciarse y la ha vinculado a las "filtraciones" de esos chats: "Ha habido filtraciones de un chat", ha respondido Fernández a estas preguntas, que ha insistido sobre este asunto: "Que haya filtraciones de un chat es a nuestro juicio procupante". Unas decaraciones que se producen después de que el viernes La Sexta publicara los pantallazos del chat que demostraban que continuó en los órganos de decisión.

El portavoz de Podemos también ha justificado la inacción de la ejecutiva, que podía haber abierto un expediente para suspender la militancia a Monedero, en que "no podemos suspender de militancia porque tiene que ser la Comision de Garantías la que evacue esa resolución", al mismo tiempo en que ha asegurado que "respetado su decisión de anonimato y discreción".

Sobre la posibilidad de tomar medidas a nivel interno sin que se diesen a conocer los nombres de las víctimas, puesto que la ejecutiva de Podemos tiene potestad para abrir expedientes internos, Fernández ha asegurado que "es peligroso deslegitimar los protocolos", puesto que "son necesarios para garantizar ese anonimato".

Sin autocrítica

El dirigente ha evitado hacer cualquier tipo de autocrítica por la gestión del caso Monedero, asegurando que hicieron "todo lo que podíamos hacer" y llegando incluso a que esta gestión supone una "victoria del feminismo". "Esto es una nueva muestra más de cómo el feminismo lo está cambiando todo y al menos haya un partido", defendió, que "garantice que es un espacio seguro para las mujeres".

"Hemos hecho todo lo que podíamos hacer, apartar a Monedero de todos los actos de Podemos para ganratizar que nuestra organización sea un espacio seguro", defendió Fernández, que insistiendo en las diferencias del caso Monedero con el de Iñigo Errejón, exportavoz de Sumar apartado tras publicarse denuncias anónimas de mujeres en la red social de Cristina Fallarás, vinculada también a Podemos.

"Tomamos las decisiones que debíamos tomar, que son las correctas, y lo hicimos cuando nadie estaba mirando, cuando no había nignuna tormenta mediática", se justificó, antes de cargar contra Yolanda Díaz: "En este país no se les quitaba de sus puestos de repsonsabilidad hasta que no estallaba nignuna tormenta mediática".

Sin embargo, ha excusado la posibilidad de que Monedero sí acudiese como asistente a esos mismos actos, insistiendo en que la dirección de Podemos no podía hacer nada al no haber resolución oficial. Su expulsión de chat, motivada por las filtraciones, tampoco se motivó en resolución alguna.

"Hermana, yo sí te creo"

Preguntado en varias ocasiones sobre si condenan los hechos denunciados a Monedero, Fernández se ha mostrado "con las víctimas y denunciantes siempre". "El 'hermana yo sí te creo' nosotros sí no los creemos", ha continuado, antes de mandar "todo nuestro apoyo y respeto" a las víctimas, pero insistiendo en que sólo pueden poner a disposición "vías seguras" para denunciar "en el momento que vean adecuado".

"Creemos en las mujeres"; ha respondido, preguntado en una segunda ocasión por la condena de los hechos, puntualizando que "condenamos los actos que denuncian y las creemos":