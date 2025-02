El presidente de la Diputación de Valencia, en la hora crítica de la DANA: "¡Enviad ya de una puta vez la alerta!"

La titular del juzgado número 3 de la localidad valenciana de Catarroja que centraliza la instrucción de la gestión de la DANA, ha llevado la investigación judicial, y con ella, la atención pública, a las 20.11 horas. Es decir, al momento exacto del envío del mensaje a través del sistema EsAlert, pero también a los responsables de su envío y a quién estaba concretamente, aunque no perteneciera al Cecopi (es el caso de Carlos Mazón) en la sala de crisis donde se estaban tomando las decisiones de la emergencia. La jueza, como viene informando este diario los últimos días, centra sus pesquisas en la “palmaria ausencia” de avisos, y considera que la falta de advertencias a la población provocó que la ciudadanía “no pudiera tomar ninguna medida para protegerse”. La jueza habla de “la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos”. La consellera de Justicia, Salomé Pradas, era la directora del Plan Especial de Inundaciones y le correspondía el mando único, aunque la Generalitat atribuye la decisión de emitir la alerta a un Cecopi que tiene un "comité de dirección" en el que, inciden, también participaba la delegada del Gobierno.

¿Qué paso con ese envío? La evidencia cada vez más clara no es solo que llegó tarde, con las riberas del barranco del Poyo inundadas, sino que la sensación dentro del Cecopi es que también se estaba llegando tarde. “¡Enviad ya de una puta vez la alerta!”, dijo en uno de los momentos de tensión el propio presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, miembro del Cecopi y presente en la reunión desde el primer momento. Fue Mompó quien pronunció una frase que ya había circulado y que los presentes recordaban. Lo avanzó este mediodía TVE en el Telediario 1, una información confirmada por Levante-EMV. Ese momento de crisis, con todo, se produjo más allá de las siete de la tarde, y no antes, como apuntaba el citado medio. Fuentes presenciales constatan las dudas de la consellera y las continuas llamadas, varias de ellas con el president Mazón y en las que también participaba el propio Mompó, como ambos reconocieron.

Según admiten fuentes del Cecopi, el proceso de envío se dilató durante mucho tiempo. Desde pasadas las seis de la tarde, con el escenario de emergencia de presa 2 declarado en Forata, la CHJ había informado de la necesidad de alertar a la población. Hubo suspensiones en la reunión, con los miembros de la delegación del Gobierno, Aemet o la CHJ desconectados. Esa decisión de avisar se sustanció en un mensaje, pero durante más de una hora se estuvo debatiendo sobre múltiples aspectos técnicos: el contenido del mensaje, el área de envío, los problemas de cobertura, etc. Por momentos, la tensión fue máxima. El president de la Generalitat estaba ausente. Casi cuatro meses después, todavía no está claro a qué hora llegó Mazón al centro. 'La Vanguardia' informaba hoy de que la exconsellera Pradas decidió no enviar este aviso hasta reunirse con el president.