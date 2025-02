Más Madrid y PSOE exigen la dimisión del jefe de gabinete Ayuso por cuestionar a familiares de fallecidos en las residencias

Más Madrid y PSOE han reclamado este lunes la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por cuestionar a los familiares de los fallecidos en las residencias de mayores de la región durante la pandemia. La denuncia de las portavoces de estas dos formaciones en la Asamblea de Madrid se unen a la petición que han realizado las plataformas Vedad y Justicia y Marea de residencias después de que este domingo por la noche MAR pusiera en duda la veracidad de las declaraciones de la familiar de una de las víctimas durante los primeros meses de la crisis sanitaria en un programa televisivo.

"Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira", escribía Rodríguez en su cuenta de X en referencia a los testimonios que recogía el programa "Lo de Évole" en el quinto aniversario de la pandemia, en el que participaba Fernando Simón, quien fuera director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en aquel momento.

"Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira", fue la primera publicación de MAR en la noche del domingo, quien luego también escribió que "ya tengo comprobado que la primera señora que sale no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid". Le siguió otro, el que ha desatado la polémica: "Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver el resto”. Se refería a una mujer que relataba la "pesadilla" por la falta de información de aquellos días en los que su madre murió en una residencia madrileña. Este último mensaje ha sido rectificado esta mañana: "Confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error".

La rectificación no ha servido para que la oposición de izquierdas haya frenado su crítica. Mar Espinar, portavoz socialista, ha informado en la rueda de prensa de portavoz en la Asamblea de Madrid de que su grupo ha presentado una proposición no de ley para exigir la reprobación y cese de Rodríguez y asegurado que este debería ser hoy el único tema relevante del día. "Por dignidad debería hacerlo él mismo", ha dicho, y "si no lo hace en las próximas 24 horas", traslada a Ayuso la responsabilidad, alegando que no "debería tolerar esos tuits". "Estamos a la espera de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid dé señales de alguna humanidad y de alguna empatía", ha agregado la socialista.

Posteriormente, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ya ha pedido la dimisión de Rodríguez en otras ocasiones por distintas razones, preguntaba a Ayuso "si le parece que una persona que dedica sus noches a amenazar y difamar a las víctimas del peor episodio de la pandemia puede ser el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid". Era su forma de exigir de nuevo el cese, cuestionándose también si Ayuso "hace suyas las mentiras" como hizo "suyos los bulos y las amenazas" realizadas "hasta ahora".

Las disculpas son también insuficientes para las plataformas de familiares de las víctimas, que recuerdan que "el daño está hecho y es algo absolutamente inmoral".

Para los populares, sin embargo, este es solo otro ejercicio más de la izquierda por "retorcer el dolor" de las víctimas, en palabras del portavoz Carlos Díaz Pache, que a preguntas de los medios no ha querido mojarse y explicar cómo pudo tener MAR acceso a los datos de los familiares como para poder decir primero que el testimonio era falso y luego reconocer que cometió un "error". "Ha pedido disculpas" y "conozco lo mismo que ustedes", ha zanjado.