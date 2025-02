La Asamblea pide un informe al Consejo de Estado para saber si Sánchez puede eludir la 'comisión Begoña' en calidad de "esposo"

Estaba previsto que lo que populares y Vox llaman "comisión Begoña" se zanjara el próximo miércoles 19 de febrero con la última sesión. Pero ese cierre queda ahora a expensas del Consejo de Estado. La Mesa de la Asamblea de Madrid ha decidido remitir a este órgano consultivo un escrito con carácter de urgencia pidiéndole que se pronuncie sobre la petición de comparecencia de Pedro Sánchez en esta comisión impulsada por el PP de Isabel Díaz Ayuso en el parlamento autonómico. Ya existen varios informes que justifican que el presidente del Gobierno no tiene obligación de acudir a un parlamento autonómico porque el control sobre su actividad lo hacen el Congreso y el Senado, pero la Mesa de la Asamblea de Madrid quiere entrar en los detalles y ver si se puede desligar la citación de su cargo institucional.

Es decir, que quieren que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el hecho de que se pida su comparecencia "en calidad de esposo" de Begoña Gómez y no como presidente del Gobierno, aunque toda la comisión haya girado en torno a la posibilidad de que "la cátedra (codirigida por la esposa del jefe del Ejecutivo) nace en su mesa de la Moncloa", en palabras del portavoz popular Carlos Díaz Pache.

El acuerdo se ha adoptado esta mañana y el escrito está aún pendiente de redacción y envío, por lo que no se conoce el textual por el que van a solicitar este nuevo criterio. Pero es de prever que siga las indicaciones exigidas por Vox, artífice de esta idea que el PP ha respaldado con su mayoría en la Mesa.

El mismo día que Díaz Pache anunció la petición de comparecencia reconoció que estaban "seguros" de que Sánchez no iba a acudir precisamente porque conocen los informes jurídicos y los antecedentes, aunque argumentaron que si no asistía sería por "cobardía". Esta decisión del PP provocó que PSOE y Más Madrid hayan decidido no seguir participando en ella. La portavoz de la formación ultra en la comisión, Ana Cuartero, tachó de "pantomima" la iniciativa del PP alegando que habían registrado su comparecencia para "cubrir el expediente" y en ese momento informaron de un nuevo escrito pidiendo a la Mesa que exigiera al Consejo de Estado un nuevo criterio, basándose en que no se le llamaba como presidente sino como "marido" de Begoña Gómez.

Esto es justo lo que ha acordado ahora la Mesa, que tiene que remitir el escrito a través del Gobierno regional. Una vez recibido, el Consejo de Estado tiene 15 días para responder, según explican en Vox, que pide a su vez que se amplíe el plazo de la comisión de investigación "hasta que se resuelva la petición formal". Otras fuentes parlamentarias explican que será ahora el órgano de gobierno de esta comisión la que decida si aplazan la próxima y última sesión del miércoles 19 de febrero a la espera de recibir la respuesta del Consejo de Estado, si dan por concluida la comisión ese día haya o no informe o si deciden ampliarla.

Vox exige que se aclaren los "límites jurídicos de la citación cuando se solicita la comparecencia en calidad de particular -marido de Begoña Gómez- y no en función de su cargo de presidente del Gobierno" y las "consecuencias jurídicas de una negativa a comparecer, en caso de que Pedro Sánchez alegue su posición institucional para evadir su obligación como ciudadano".