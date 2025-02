El hermano de Sánchez acusa a la jueza de buscar una "expansión" de la causa al indagar sobre el ex asesor de Moncloa

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha recurrido las últimas diligencias de investigación ordenadas por la jueza Beatriz Biedma, que le investiga en relación con varios delitos relacionados con la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección como músico en la Diputación de Badajoz del que dimitió la semana pasada.

Le reprocha que busque, sin soporte indiciario alguno, la "expansión de los perfiles de investigación" al solicitar un informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Luis Carrero, el asesor en Moncloa con el que se intercambió correos electrónicos para hablar de temas profesionales que después accedió a un puesto en el órgano provincial extremeño.

El escrito de seis páginas al que ha tenido acceso este diario, con fecha de este miércoles y que firma el abogado Emilio Cortes, critica que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz atribuya a David Sánchez "una suerte de sospechado efecto dominó". De esta forma, y "partiendo de ese pecado original que integraría la convocatoria de la plaza" que obtuvo como coordinador de los conservatorios de música --que después mutó a la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas-- "se le anuda, con tintes indiciarios de cargo, todo lo que ha sucedido luego".

La jueza indaga en el 'fichaje', también por parte de la administración provincial, de un ex asesor en Moncloa, Luis Carrero. En un mail que obra en la causa y que tiene fecha de julio de 2022 el entonces trabajador en presidencia se dirigía al músico como "querido hermanito" y trataba con él varios asuntos profesionales, y un año después fue contratado por la Diputación como coordinador de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

"Dilatación de la causa criminal"

Para la defensa de David, Sánchez, sin embargo, no existen indicios objetivos para la dilatación de la causa, ni en lo relativo a la contratación de Carrero ni tampoco para indagar en el programa Opera Joven y la contratación para el mismo de Javier González Pereira.

Recuerda que con motivo de su declaración en el juzgado, el pasado 9 de enero, la propia jueza le explicó directamente que estaba siendo investigado por presuntos delitos contra la administración pública cometidos en el procedimiento de creación y adjudicación del puesto de trabajo denominado coordinador de las actividades de los conservatorios y en su posterior modificación a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

"Ni rastro de contrataciones efectuadas un lustro más tarde por la Diputación de Badajoz, ni de contratos vinculados al Proyecto Ópera Joven", señala en su escrito, para añadir que ni González Pereira, ni Carrero ni Ángel Seco --igualmente durante su intervención como "colaborador", tienen nada que ver con la convocatoria de su plaza ni con su posterior cambio de denominación.

Sus "colaboradores"

Igualmente precisa la defensa que la pregunta sobre sus colaboradores se le realizó a David Sánchez "en un momento extraordinariamente avanzado de su comparecencia (minuto 47, casi una hora)", y que él citó a estas de forma "manifiestamente inocua y neutra", simplemente como "personas que trabajaban con él, nada más".

"Si hubiese tenido a bien indagar en ese momento acerca de los pormenores administrativos de la conformación de esos puestos de trabajo podría justificarse algo el dictado de la providencia y el posterior auto --en el que solicita las nuevas diligencias-- "pero no ha sido así", continúa la defensa, señalando también que la jueza tampoco preguntó entonces acerca del momento en el que esas contrataciones administrativas se habían producido.

"Desde luego a Don David Sánchez Pérez-Castejón no se le preguntó si «se habría contratado a personas de su confianza para auxiliarle en el desempeño de las mismas», para una mayor comodidad suya, como se sostiene ahora novedosamente", insiste el abogado Emilio Cortés. Tampoco encuentra razonable sostener que con esas designaciones se descargaba de trabajo al músico, "ya que esta posibilidad no encuentra ni un solo aval indiciario en todo el curso -ya no tan breve- del procedimiento".