El expresidente de la RFEF, acusado de los delitos de agresión sexual y coacciones, da inicio a las declaraciones de los acusados: "Lo que ocurrió es que Jenni me puso un gesto, una cara... porque había fallado un penalti. Y yo le dije olvida el penalti, somos campeonas, esto es gracias a ti... Cuando terminamos de darnos el abrazo. Durante la frase, le agarré la cabeza con las manos. Fue simultánea la pregunta, la respuesta"

"Me apretó muy fuerte debajo de las axilas, y al caer le dije: "¿puedo darte un besito?" Y dijo: "vale". En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que le dije: ¿Un besito? Fue todo algo espontáneo. Estoy totalmente seguro de que me dio su aprobación".