Las acusaciones ven "inevitable" que el caso del hermano de Sánchez acabe en juicio

Las declaraciones de los testigos que han comparecido este jueves en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz han reforzado la tesis, según las acusaciones populares, de que hubo irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, como Coordinador de las Actividades de los Conservatorios. Para el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, la investigación ha dejado claro que el proceso estuvo marcado por anomalías tanto en la selección como en el desempeño de la labor. "Para nosotros queda corroborado. Consideramos absolutamente inevitable el juicio. Estamos abocados a juicio oral", ha asegurado esta mañana.

Según Bueno, en la sesión de hoy se han puesto en manifiesto contradicciones sobre la importancia de la entrevista en la contratación. "Hoy se nos ha dicho que esa entrevista era un trámite residual, sin embargo, el otro día se nos dijo que fue donde se decidió contratar a este señor. O bien es un trámite residual o bien era definitivo. Es algo que no cuadra". Además, el abogado ha señalado que David Sánchez no estaba autorizado a teletrabajar, pese a que no desempeñaba sus funciones "en el ámbito de Diputación". "Sabemos que no presentó el proyecto y se nos ha dicho que sin presentar el proyecto esta persona no tennía que haber ido tan siquiera a la entrevista donde fue seleccionado", ha añadido.

La organización HazteOir, que ejerce la acusación popular del mismo modo, ha considerado que la renuncia de David Sánchez esta semana a su puesto "acredita que, en efecto, hay ciertas irregularidadeso, sobre el que cree "más que evidente" que se abrirá juicio oral. Según Javier Pérez-Roldán "el caso avanza" y ha entendido que "todo el ambiente que le rodea" en el que "se han visto imputadas nueve personas" por él, que "como el frautista de Hamelin, se ha llevado una fila de imputados, y a ahora abandona el puesto después de que muchos se están jugando una condena precisamente por esa selección irregular", y por posterior cambio de puesto, que a su juicio "también es irregular".

Francisco Serrano, delegado sindical de CSIF

Por su parte, uno de los testigos citados por la jueza Beatriz Biedma, Francisco Serrano, delegado sindical de CSIF en el momento de realizarse la prueba, ha defendido que el puesto de coordinador no debía haberse creado como cargo de alta dirección, ya que podía haber sido ocupado por trabajadores de la propia Diputación. "Entendíamos que había empleados en la casa suficientemente preparados para desempeñar estas funciones", ha afirmado, insistiendo en que debía haber sido ofertado internamente como una oportunidad de "promoción profesional".

El excoordinador regional de Podemos, Álvaro Jaén, debía comparecer como testigo hoy también, pero no ha podido hacerlo debido a problemas técnicos en la videoconferencia.

El resto de testigos citados han optado por no hacer declaraciones.