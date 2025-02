El fiscal general justificó el borrado de sus mensajes en el Supremo: "No iba a exponer mis datos durante 6 días a la ligera"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió de forma férrea ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado su decisión de borrar los mensajes de sus dispositivos telefónicos, razón por la que la Guardia Civil no pudo encontrar en ellos ninguna información relativa a la elaboración de una nota de prensa con datos recogidos de un correo en el que la defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto para evitar el juicio por fraude a Hacienda.

"No voy a exponer mis datos durante 6 días a la ligera", afirmó, para añadir por qué borra siempre "todo". "Pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar ni terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea", explicó.

La transcripción de su declaración del pasado 29 de enero ante el magistrado Ángel Hurtado, a la que ha tenido acceso este diario, permite conocer los términos exactos en los que Álvaro García Ortiz justificó sus decisiones ante el Tribunal Supremo, que le investiga por una presunta revelación de secretos. "Como le he dicho, los datos de mi terminal son datos ultrasensibles -afirmó- Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar perder, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga".

"Perseguir el delito"

Por otra parte, el fiscal general lamentó ante el juez Ángel Hurtado las imputaciones en Fiscalía "por perseguir el delito" y obedecer sus órdenes y reconoció que quizá fue un "error" no informar mediante nota de prensa de la presentación de una denuncia contra una persona expuesta como es González Amador, lo que hubiera permitido "encapsular" sus datos personales.

"Ahora con el tiempo, bueno, yo creo me doy cuenta que cometimos un error, desde la Fiscalía Superior se cometió un error", apuntó García Ortiz en otro momento de su declaración. "Quizá lo que teníamos que haber hecho es en ese momento, en el momento en que tuvimos conocimiento, que era una persona relevante y con trascendencia pública quien era denunciado por la Fiscalía en ese momento, tendríamos que haber dado una nota de prensa, una nota informativa de esa protegíamos también el ámbito de intimidad del señor Amador, puesto que una nota de prensa encapsula de alguna manera todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada", explicó ante el instructor.

"Predeterminación del instructor"

Como ya informó esta redacción el día de su comparecencia ante el alto tribunal, García Ortiz únicamente respondió a las preguntas de su defensa, ejercida por la Abogacía General del Estado, y manifestó que entendía que el instructor actuaba con "predeterminación" y con "una certeza que no lleva al descubrimiento de la verdad". "Creo que esa situación me perjudica", añadió. A estas manifestaciones, sumó que la entrada y registro de su despacho "fue invasiva de derechos fundamentales" y que ya había pedido su nulidad, algo a lo que el Supremo hasta ese momento no había dado respuesta.

Además, afeó al magistrado que hubiera ordenado una serie de diligencias de las que no había informado a su defensa, y que eso le impediría ser "exacto" en sus contestaciones. "Me daría a mí poca oportunidad de ser exacto en mis contestaciones si no las tuviera presentes a la hora de contestar", explicó. A juicio del fiscal general, el objeto del proceso "no está fijado" en términos que le puedan garantizar su defensa.

Por otro lado, advirtió de que no respondería a la acusación particular porque en la querella de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra él por revelación de secretos "omitió" que su abogado envió al jefe de Gabinete de la dirigente madrileña --Miguel Ángel Rodríguez-- al menos uno de los correos que se cruzó con el fiscal de delitos económicos que le investigaba. A su juicio, dicho dato es "relevante" porque demuestra que "hay un comienzo de traspaso de información que desde luego no figura en esos hechos", y añadió que el querellante "no ha sido leal con los tribunales puesto que ha omitido hechos que son fundamentales" porque ha provocado "de una manera casi unívoca una investigación hacia la Fiscalía".

García Ortiz añadió a esto que también consideraba relevante que González Amador, en los días clave del 12 al 14 de marzo de 2024, "pudo perfectamente desmentir la mentira que se estaba transmitiendo a las redes, y no lo hizo", refiriéndose a la noticia de que quien ofrecía un pacto era la Fiscalía y no su defensa. "Yo creo que esa conducta no es propia de quien quiere guardar un secreto, y creo que la mentira no es, no puede ser nunca un secreto".

A juicio de García Ortiz, el Ministerio Público "ha sido víctima de un montaje" porque González Amador ha buscado "colocar el foco en las negociaciones entre las partes" y sobre la presunta filtración de "un documento inane", algo que ha provocado que se haya "allanado posiblemente imprudentemente y (...) de forma desproporcionada la sede de la Fiscalía".