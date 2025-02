El juez estalla contra la "chulería" del entorno de Rubiales y las evasivas de De la Fuente: "Responderá a lo que se le pregunte"

La segunda jornada del juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso hizo estallar al juez José Manuel Fernández-Prieto contra la actitud de los testigos, todos ellos del entorno del organismo federativo. De hecho, el magistrado impidió que el exjefe de Comunicación de la Federación, Pablo García Cuervo, despreciara una pregunta que le había hecho la abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), María José López, que pretendía conocer el modo en el que este había difundido unas declaraciones de Hermoso, que buscaban exculpar al expresidente de la Federación.

"Eso debería saberlo si se ha preparado el juicio", espetaba García Cuervo, quien de forma inmediata fue interrumpido por el juez, que evidenció su malestar por la actitud retadora del testigo: "¡Por favor! Mi paciencia está ya llegando a un límite. Viene aquí a declarar, basta ya de esas contestaciones, eh. Conteste usted las cosas con claridad, no con chulería, con perdón", dijo enfadado Fernández-Prieto, quien minutos antes ya había evidenciado al testigo su desagrado por su forma de responder: "La valoración de la prueba no le corresponde a usted".

También García Cuervo alteró a la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, quien llegó a decir que no toleraba las "faltas de respeto" del testigo, pues este le había acusado de interrumpirle "constantemente" y que por tanto no le dejaba hablar. Y por eso, el magistrado tuvo que advertir nuevamente al compareciente: "El juicio lo dirijo yo, no usted". Sin embargo, Fernández-Prieto reprochó después a Durántez que hubiera pedido la comparecencia de García Cuervo: "Si pone en duda su declaración, no sé por qué está aquí", dijo.

El exresponsable de Comunicación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Pablo García Cuervo / FERNANDO VILLAR

"Un interrogatorio de locos"

Pero el juez también reprendió a la abogada de la AFE, María José López, por llevar a cabo "un interrogatorio de locos"; al mismo tiempo que se enfrentó a la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, quien pese a que había iniciado su intervención este martes en un tono conciliador, pues dijo que iba a intentar explicarse "mejor que ayer", se vio obligada, poco después, a evidenciar su malestar porque el juez no le dejaba hacer preguntas sobre "el informe de Integridad". Llegó a apuntar que esta determinación de Fernández-Prieto podría tener consecuencias negativas: "No creo que tengamos ganas de volver a repetir el juicio".

En la vista oral otro testigo también se enfrentó a las acusaciones, y especialmente a la fiscal Durántez. Fue el responsable de Integridad de la RFEF, Miguel García Caba, quien en todo momento y de forma directa focalizó su ira en la representante del Ministerio Público, a quien llegó a decir, al ser interpelado sobre el contenido de su informe sobre el beso de Rubiales, quien se había elaborado sin contar con la declaración de Hermoso: “Perdone, señora fiscal, pero no sé qué me quiere preguntar [...]. Lea las conclusiones si es tan amable”, espetó.

Luis de la Fuente

También la declaración del seleccionador español masculino, Luis de la Fuente, obligó al juez Fernández-Prieto a mantener el orden en el juicio. El nombre del entrenador había sido señalado 24 horas antes por la ex jefa de prensa de la selección femenina durante el Mundial, Patricia Pérez, como una de las ocho personas que participaron en la reunión que esta testigo no dudó en calificar como "una encerrona" que buscaba contrarrestar la decisión de Hermoso de denunciar a Rubiales por agresión sexual.

"Queréllese"

Y fue precisamente este punto el que centró el interrogatorio de la teniente fiscal Durántez, quien insistió en que otros testigos habían situado a De la Fuente en el encuentro que tuvo lugar en el despacho de Luis Rubiales. Pero ante la negativa del seleccionador a reconocer que había participado en la reunión, la fiscal recordó la existencia del delito de "falso testimonio", al mismo tiempo que evidenció la "relevancia que tiene que los testigos digan la verdad". A lo que el magistrado espetó: "Señora fiscal, queréllese si considera que miente en el juicio".

Pero la reacción de De la Fuente que soliviantó al juez fue cuando el seleccionador, al ser interpelado por la fiscal Durántez sobre su participación en la Asamblea de la RFEF en apoyo a Rubiales, este respondió, como si se tratara de una rueda de prensa: "Yo no vengo para hablar de ese tema". Y fue en este punto en el que Fernández-Prieto dejó claro al testigo que se encontraba en un juicio en la Audiencia Nacional: "Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunte, uno no elige de lo que va hablar, viene como testigo y responderá a lo que se le pregunte, sí lo sabe, lo sabe y si no lo sabe no lo sabe, y con la obligación de decir la verdad".