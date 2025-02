La 'influencer' feminista María Pozo Baena, a juicio por sus tuits de odio como @barbijaputa contra los judíos

La 'influencer', activista feminista y escritora María Pozo Baena, conocida popularmente por su pseudónimo en la red social X @barbijaputa, donde cuenta con más de 265.000 seguidores, se enfrenta mañana martes a un juicio ante la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía pide para ella 1 año y 9 meses de prisión y multa de 2.970 euros por un delito de provocación al odio contra los judíos, que habría cometido en varios mensajes en la red social X entre 2011 y 2017.

"Me metí con los judíos indiscriminadamente y planeé un envenenamiento masivo de koshers. Ni un follow"; "Hitler era un cabrón por cargarse judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Ahora mira lo que pasa"; "Los que más me gustaban eran los judíos. Muy fan de los judíos. Si estaban vivos no tanto", rezaban alguno de estos mensajes, que son incluidos por la Fiscalía en su escrito de acusación. El último por los que @barbijaputa ha sido acusada lo envió el 25 de enero de 2017: "La violencia no arregla nada, excepto si hablamos de nazis, que tampoco, pero mira, tampoco no hay que ser eficientes todo el rato".

@barbijaputa mantiene oculta su identidad en las redes, y su pseudónimo se dio a conocer primero en un blog y desde 2009 en la red social antes llamada Twitter, en la que ha alcanzado mucha popularidad al comentar temas relacionados con el feminismo y la política, en ocasiones rozando la radicalidad, lo que habitualmente causa controversia y una fuerte respuesta de algunos usuarios. También ha colaborado en prensa digital como columnista y ha escrito varias novelas.

A juicio del Ministerio Público, desde principios de dicho año la autora efectuó una serie de publicaciones con las que mostraba su rechazo e intolerancia hacia las personas que profesan la fe judía, "llegando a realzar la figura de Hitler, junto al régimen político y social por él instaurado, fundamentado en la superioridad de la raza aria con sumisión y desprecio hacia los colectivos que consideraba inferiores", así como mediante la difusión de prejuicios estereotipos con los que estigmatiza al colectivo judío,

"Trivialización del genocidio"

Según la acusación pública, "los comentarios han generado un gran impacto negativo y desasosiego entre los miembros del colectivo judío, constituyendo un atentado a la dignidad de las personas destinatarias del mismo, por su naturaleza degradante y despreciativa, llegando a producir una trivialización del genocidio judío", según reza el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario.

Alternativamente, si no se aceptara el delito de odio, la Fiscalía propone una condena idéntica por el delito de difamación al colectivo, además de una pena de inhabilitación para cualquier profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo de 12 años. También que proceda a la retirada de los mensajes si aun esto no hubiera ocurrido.

En el escrito la Fiscalía subraya que este procedimiento es susceptible de conformidad, por lo que, en caso en caso de estar interesada, indica que la defensa cuenta con el protocolo aplicable al caso "a través de la página web del ICAM o ponerse en contacto con la Fiscalía en el correo electrónico ciberodio.fiscalia.madrid@madrid.org.".