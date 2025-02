Mazón critica a quien se "aprovecha del dolor" de la DANA para "sacar unos cuantos votos"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expresado este sábado "todo el respeto, apoyo y cercanía para toda la gente que siente dolor" y que acudirá a la cuarta manifestación que esta tarde pedirá su dimisión por su gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. "No tengo el mismo respeto ni cercanía para los que intentan aprovechar el dolor para hacer política y sacar unos cuantos votos", ha precisado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante su visita al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.

Preguntado por su opinión respecto a la protesta, la cuarta desde la DANA, Mazón ha subrayado que siente "todo el respeto, apoyo y cercanía para toda la gente que siente dolor". No obstante, ha remarcado que no tiene "el mismo respeto ni cercanía para los que intentan aprovechar el dolor para hacer política y sacar unos cuantos votos".

"Eso no me genera ningún respeto y no creo que se lo genere a nadie, mucho menos a los que sienten ese dolor", ha remarcado el 'president' de la Generalitat.

"Un honor" que Morant le compare con Ayuso

Asimismo, el jefe del Consell ha respondido a la líder del PSPV, Diana Morant, que para él "es un honor" que le comparen con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que Morant contrapusiera durante el 15 congreso del PSPV la "política de barra de bar" del Consell con la gestión del Gobierno ante crisis como la pandemia de coronavirus o la dana: "A los valencianos nos gobierna un Ayuso que, en el peor momento de nuestra historia, ha gestionado de la peor forma".

En este sentido, Mazón ha destacado que Ayuso "es una referencia" para él y ha puesto en valor que la presidenta de la Comunidad de Madrid "está resistiendo frente a los ataques furibundos del sanchismo todos los días". "Me siento muy honrado con que se me haya comparado con Isabel Díaz Ayuso porque es una gran presidenta", ha concluido.