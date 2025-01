La constructora Azvi se querella contra Aldama por acusarla de pagar mordidas a Ábalos

La constructora Azvi, que aparece en la lista de empresas aportada por Víctor de Aldama como supuesta adjudicataria de contratos por parte del Ministerio de Transportes entonces dirigido por José Luis Ábalos, a cambio de mordidas, ha presentado un escrito ante el juez que investiga el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, para que les tenga personados como perjudicados en el procedimiento y les sea concedida "licencia a los efectos de presentar querella criminal" contra el comisionista.

En el escrito presentado con fecha del pasado martes en nombre del presidente del grupo empresarial, Manuel Contreras, al que ha tenido acceso este diario, se afirma que las acusaciones vertidas por Aldama se refieren a hechos "absolutamente inciertos". El comisionista apuntaba a un pago de 18.000 euros realizado en octubre de 2019 a la empresa Pilot Club Natación de Sevilla que en realidad era una compensación por la obra pública adjudicada gracias a su mediación en Transportes.

En su declaración como investigado el pasado 16 de diciembre ante el Supremo, Aldama manifestó al juez Puente que las constructoras le entregaban las comisiones por haber mediado en la adjudicación de obras, y que él luego repartía este dinero con Ábalos y su entonces asesor ministerial Koldo García.

"Compromisos de pago"

Su mediación consistiría en informar a las empresas de cuáles eran las obras a las que tenían que presentarse a fin de que les fueran adjudicadas. En este punto, fue preguntado si dichas constructoras adquirían un "compromiso de pago", a lo que el comisionista respondió afirmativamente.

Al ser preguntado por estas empresas, Aldama apuntó a "Levantina en el tema del Club Naútico de Sevilla" y también citó expresamente a Azvi. Esta empresa asegura ahora ante el Supremo que la razón esgrimida por Aldama por la que esta empresa depositó 18.000 euros en la cuenta de la mercantil Pilot Club Natación Sevilla S.L. es falsa.

Club Trastámara

Aportan al respecto información sobre la autorización dada por Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla en 2017 para la venta de activos del citado club de natación a Pilot Real State, que era propiedad de Aldama, que proyectaba construir en dicho lugar un círculo privado empresarial, deportivo y cultural, el Club Trastámara. Llegó incluso a presentar el proyecto públicamente en noviembre de 2019.

En ese momento se exigió a los interesados asociarse mediante la compra de una acción, valorada en 18.000 euros, y en dicha compra se incardinaría el depósito de tal cantidad por parte de Manuel Contreras. El proyecto finalmente no llegó a buen puerto y Aldama ordenó la devolución del dinero.

Por ello, esta empresa considera que las manifestaciones de Aldama afectan gravemente "no solamente a la credibilidad, sino a la honorabilidad y buen nombre" de esta empresa y sus directivos por atribuírseles hechos constitutivos de delito. Por ello piden personarse en la causa y por querellarse para pedir responsabilidad penal a Aldama por ello, según han confirmado a esta redacción fuentes del grupo empresarial.

El Tàpies y las anotaciones de Bárcenas

Esta no es la primera vez que aparece en un caso judicial -aunque no acabó implicada- el nombre de la constructora Azvi. En una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, adelantada por esta redacción, se especifica en los hechos probados que en octubre de 2008 la propietaria de la firma Aqualium Spain SL, cuya dueña era la intermediaria de arte María Porto, que esos momentos estaba casada con el expresidente asturiano y exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, convenció a la constructora para que comprara a la empresa Jano SL por 406.000 euros el cuadro ‘Tríptico’ de Antoni Tàpies. Sin embargo, Azvi no recibió el cuadro del artista catalán, pero logró recuperar los fondos abonados, completa la sentencia.

Y según las anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la caja ‘b’ de este partido, cuya existencia confirmó el Tribunal Supremo, los dueños de Azvi Guillermo y Manuel Contreras donaron entre 2002 y 2008 al menos 858.000 euros al PP de Álvarez-Cascos, quien no abandonó hasta en enero de 2011 esta formación política para crear Foro Asturias. En su declaración en la Audiencia Nacional Manuel Contreras reconoció que su empresa patrocinó foros y actos a los que acudían líderes políticos del PP, pero negó haber realizado pagos directos a este partido. El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, acabó exonerando a la constructora, que no llegó a ser procesada.