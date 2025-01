Yolanda Díaz plantea escuelas infantiles "que abran 24 horas al día": "¿La gente no trabaja por la noche?"

Yolanda Díaz plantea la existencia de escuelas infantiles de cero a tres años "que abran 24 horas al día". La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar lanzó esta idea durante su intervención en un acto del Ministerio de Derechos Sociales, donde abogó por una prestación universal por crianza de 200 euros para todas las familias con hijos a cargo, y donde situó como una de las "tareas pendientes" la existencia de servicios de guardería también en horario nocturno. "La gente no trabaja por la noche?", se preguntó.

La dirigente gallega participó este miércoles junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en el acto Derecho al bienestar, derecho al tiempo: Prestación universal por crianza y reducción de jornada, donde reclamó "que todas las familias que puedan disponer de un ingreso básico que nosotros situamos en 200 euros al mes y que puede estar pensado para 8 millones en España", desgranó, antes de sacar pecho de su medida estrella, la reducción de jornada, y pedir "que todas las trabajadoras, puedan tener reducida su jornada laboral a 37.5 horas".

La ministra de Trabajo abogó por la "universalidad de los derechos". "La clave es que todo ser humano tiene derecho a ir a la universidad, a estudiar, a ir al médico o disponer de protección social cuando no tengamos una renta", comenzó la dirigente. En esta línea, Díaz pasó a criticar la "ofensiva neoliberal lo que hace es atacar la naturaleza universal" y defendió que "privatizar es la otra cara del modelo no universal" puesto que a su juicio "significa hacer negocio con los derechos para que solo una parte de ellos puedan acceder".

En este punto de su intervención, Yolanda Díaz, lanzó una pregunta a un auditorio atónito: "¿Tenemos alguna escuela infantil de cero a tres años en nuestro país que abra y preste servicios públicos 24 horas al día?", planteó, generando un silencio entre los asistentes. "Hablo ya privada, no digo pública...", continuó la vicepresidenta segunda, que no obtuvo respuesta alguna. "¿La gente no trabaja por la noche? ¿Los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, los sanitarios, los periodistas?", abundó, en medio de más silencio. "No sé, ¿no se trabaja por la noche? Digo, ¡tareas pendientes!", ironizó la dirigente.

Díaz pone esta cuestión sobre la mesa después de haber cerrado el pulso con el PSOE en el Gobierno por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una medida que se aprobará con carácter urgente la semana que viene en Consejo de Ministros y que prevé estar en vigor a mediados de año, después de una negociación con Junts que ya está en marcha.