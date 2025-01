Maroto se desentiende de la reunión de su jefe de gabinete con la 'trama Koldo' sobre licencias de hidrocarburos: “No era de mi competencia”

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha negado otra vez este miércoles toda relación con la trama Koldo o los casos de corrupción que salpican al comisionista Víctor de Aldama durante su etapa como ministra de Industria y Turismo, pero ha evitado mojarse en la eventual vinculación que su entonces jefe de gabinete, Juan Díaz Bidart, pudiera tener con las personas implicadas en estos casos.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la trama Koldo que el PP ha impulsado en el Senado, Maroto ha vuelto a circunscribir sus contactos con Aldama a un proyecto de desarrollo turístico que "no salió adelante". No conoce a Koldo, ni recuerda cómo Aldama llegó a entablar contacto con ella, aunque no ha negado que pueda haber más mensajes con este último, ni anteriores ("no lo recuerdo") ni posteriores ("no lo recuerdo, pero creo que no"), pero ha insistido en que "no fue un contacto habitual" y que ya no tiene su teléfono grabado en su móvil. El senador del PP Alfonso Serrano ha intentado con insistencia que la exministra concrete cuándo empezó el cruce de mensajes y con qué contenido, pero Maroto se ha limitado a hablar de los whatsapps reconocidos y publicados en los medios.

Poco antes, cuando los senadores conservadores de UPN y Vox han preguntado a la ahora portavoz municipal por las supuestas reuniones de Bidart en su ministerio con el presunto cabecilla de la trama de los hidrocarburos Claudio Rivas "a petición de Koldo y Aldama", ha optado por desentenderse. "Si hubo o no reunión lo desconozco", ha contestado sobre la reunión en sí, y ante la insistencia de las preguntas y comentarios de los senadores, que han vinculado estos encuentros al intento de Aldama de lograr una licencia de hidrocarburos, Maroto lo ha desligado del ámbito de su ministerio y, en consecuencia, de ella.

"Mi equipo, no solo jefe gabinete, me trasladaba todo lo que tenía que ver con el ámbito de mi competencia", ha empezado, para después detallar que "esa licencia (de hidrocarburos) no depende de Industria". Y en esta respuesta se ha mantenido una y otra vez. Ha querido dejar claro que la cosa no iba con ella: "Conmigo no se vieron, yo no me he visto nunca con la trama". Y reiterado que no es responsable de nada que tuviera que ver con esa supuesta licencia: "Solo tengo la información de los medios, en una reunión en la que yo no he participado, no sé de qué se habló y desconozco si se produjo".

Defiende la exministra que quien fuera su jefe de gabinete trabaja ahora en el sector privado y, por tanto, no tiene por qué ser ella quien informe de conversaciones que ahora forman parte del "ámbito privado" porque él "tiene derecho a defenderse" si fuera necesario. Ha explicado que los jefes de gabinete tienen a veces una "agenda paralela" a la del ministro por una cuestión de tiempo, pero que a su mesa solo llegaban asuntos competencia de su ministerio y todo lo que tenga que ver con la licencia de hidrocarburos corresponde a Transición Ecológica.

Según las informaciones publicadas en distintos medios, Bidart supuestamente se reunió con Aldama y el empresario Claudio Rivas por recomendación de Koldo. "Hoy sabemos que es una trama corrupta", ha apostillado Maroto, explicando que era "lo normal" que en el ministerio se recibiera a las empresas, pero cuando supuestamente se produjeron estos encuentros "no se sabía lo que buscaban en los ministerios".

Ante los comentarios reiterados de los senadores conservadores, que insistían en no dar veracidad a ese desconocimiento de la ministra basándose en el cruce de mensajes de Maroto y Aldama, el senador de ERC, Joan Josep Queralt, ha echado un cable a la ministra echando mano de la "última jurisprudencia del Tribunal Supremo de que se dictó este 27 de enero". Se refiere a lo ocurrido en alto tribunal en el caso de las supuestas filtraciones de la Fiscalía en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, pues dice que "no solamente no son válidas las informaciones periodísticas sino que que ni siquiera corroboradas por un periodista ,el que las ha emitido, esas información serían válidas".