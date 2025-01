Javier Lambán deja la política tras renunciar a su cargo como senador autonómico

Javier Lambán deja la política. Al menos, en su versión más activa. Y es que, tan solo dos días después del relevo en la secretaría general del PSOE Aragón, que a partir de ahora ostentará la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, el político ejeano ha anunciado en sus redes sociales que ha presentado su renuncia al único cargo que tenía actualmente, como senador autonómico. "Conste mi gratitud al PSOE Aragón, que me propuso; a las Cortes, que me nombraron y al grupo socialista del Senado, por el trato respetuoso que me ha dispensado".

En un segundo mensaje, Lambán expresaba que con esta decisión pone "fin" a su vida política "institucional". "Empezó en 1983 en el Ayuntamiento de Ejea, guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a Aragón y a España. Desde otros ámbitos, seguiré haciéndolo", ha concluido el expresidente autonómico en su cuenta personal de X (antes Twitter).

Lambán ya había deslizado en varias ocasiones que, una vez dejase la secretaría general del PSOE aragonés, se apartaría de la vida política institucional. Y dicho y hecho, ya que el expresidente ha tardado tan solo dos días en llevar a cabo esta determinación.

Con su adiós definitivo a la política, Lambán pone fin a más de cuatro décadas de actividad que comenzó en Ejea, su pueblo natal, y que le ha llevado a ser prácticamente todo en la comunidad: alcalde, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y presidente de Aragón entre 2015 y 2023.

Las elecciones de mayo de 2023 pusieron fin a su mandato al frente de la DGA tras una segunda legislatura en la que le tocó lidiar con la pandemia del coronavirus al frente de un Ejecutivo autonómico que compartía el PSOE con CHA, Podemos y el PAR. Entre 2015 y 2019 gobernó junto a Chunta.

Con Susana Díaz

En el plano orgánico, el papel del líder socialista aragonés ha sido siempre el de mantener una posición frontal ante las decisiones que iba adoptando la Ejecutiva que lideraba Pedro Sánchez como secretario general. Desde el propio proceso de primarias en la que el actual presidente del Gobierno midió sus fuerzas con la andaluza Susana Díaz, Lambán siempre estuvo de lado de ella. O enfrente al de un Sánchez que tenía en Aragón a políticos como la ejeana Susana Sumelzo, el exalcalde de Utebo Miguel Dalmau o el bilbilitano Víctor Ruiz de Diego, entre otros.

Ser una figura que representaba el sector díscolo con el 'sanchismo' le ha acabado pasando más factura a él en Aragón que al propio Pedro Sánchez en Madrid. Mientras Lambán era presidente de Aragón, su figura era junto a la del castellanomanchego Emiliano García Page, la de la discordia con Ferraz o la Moncloa.

Lambán fue especialmente crítico con respecto a las posiciones que adoptó el PSOE de Sánchez en el debate sobre Cataluña y las relaciones con el independentismo, en los últimos años sobre todo por el llamado cupo catalán o la financiación diferenciada, que le llevó a mantener un discurso más próximo al que mantenía el PP de Alberto Núñez Feijóo o su rival en la comunidad, Jorge Azcón, actual presidente autonómico.

También fue especialmente crítico con los acuerdos alcanzados con Bildu o las alianzas que se iban tejiendo en Madrid para conseguir una mayoría alternativa al PP y Vox, especialmente las relacionadas con Junts o Bildu y las contraprestaciones que ello conllevaba. Bajo el mensaje de dotar a Aragón y al PSOE aragonés de una "voz propia" frente a los designios socialistas o 'sanchistas' le dieron un protagonismo mayor a nivel nacional que ha ido decayendo con el paso de los meses tras su derrota electoral en 2023.

Ahora da un paso al lado en la política después de confirmarse que la ministra Pilar Alegría será quien le releve al frente del partido en Aragón. La relación con ella no ha estado exenta de sobresaltos y giros inesperados en sus posiciones. Alegría, por ejemplo, estuvo junto a él haciendo campaña por Susana Díaz, también respaldó la rebelión en Ferraz que acabó expulsando a Sánchez de la secretaría general y también estuvo junto al de Ejea de los Caballeros cuando revalidó su candidatura para mantenerse como secretario general en la comunidad en su disputa frente a Carmen Dueso en octubre de 2017, a la que venció por algo más de 700 votos.

Esta fue su mayor victoria frente al llamado 'sanchismo' que inició la remontada en el partido hasta que consiguió la presidencia del Gobierno con la moción de censura a Mariano Rajoy. desde entonces, sus posiciones se han mantenido enfrentadas pero el equilibrio entre las fuerzas a favor de uno y otro PSOE siempre cayeron del lado de Lambán.

Alegría, uno de sus 'fichajes'

En el plano institucional, Pilar Alegría fue una de los 'fichajes' de Lambán para la política autonómica al incorporarla en 2015 como su consejera de Innovación, Investigación y Universidad, siendo también diputada de las Cortes de Aragón entre 2015 a 2019. Ese año decidió dar el paso a la primera línea y presentarse como candidata a la Alcaldía de Zaragoza. Su rival, Jorge Azcón, al que venció con holgura pese a que la aritmética, y el portazo de Ciudadanos al PSOE, le dio la mayoría al líder conservador.

Mientras, la relación con Lambán y la cúpula del partido en la comunidad, empezaba a torcerse desde el mismo momento en el que como candidata tenía que elaborar las listas con las que iba a concurrir a los comicios de 2019. La dirección del partido en Aragón trató de imponer una lista y ella plantó cara, y acabó ganando el pulso gracias al respaldo que recibió desde Ferraz para poder hacerlo a pesar de las presiones desde la dirección del partido en Aragón y del propio Lambán.

Quizá ahí empezó todo o parte del desgaste entre ambos que en los años siguientes fue a más. No solo con Pilar Alegría como líder de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, sino también, posteriormente, como delegada del Gobierno en Aragón, que supuso su salida del consistorio y cargo para el que fue nombrada por el Ejecutivo central en febrero de 2020, un mes antes de la pandemia del covid. Su llegada suponía a su vez sacar de ese puesto, por otra parte, a Carmen Sánchez, muy próxima al sector más afín a Lambán en la comunidad.

Mientras, en el consistorio zaragozano el partido apostaba por Lola Ranera como sucesora de Alegría al frente del grupo municipal, siendo esta una persona más próxima a Lambán y la cúpula del PSOE aragonés. Por eso el posicionamiento de la veterana concejala de Zaragoza a favor de Pilar Alegría en las primarias de Aragón de este mes de enero ha sorprendido (y enfadado) tanto al sector más próximo a Lambán. Y a la vez era sintomático de un vuelco en la comunidad a favor del cambio, de dar carpetazo a una era de Lambán que fue fructífera pero que ya no cuenta con los apoyos que tenía desde las eleciones de 2023.

No obstante, la decisión de Lambán de renunciar a su puesto de senador autonómico cuando se confirmara el relevo en la secretaría general ya lo había anunciado él mismo meses atrás, cuando presentó su libro de memorias, y ya tenía la decisión tomada de abandonar la vida política e institucional al tener claro que no pelearía por mantenerse como secretario general. No ha sido una sorpresa sino la confirmación de lo que estaba meditado y decidido por parte de Lambán. Y lo ha anunciado esta semana porque Pilar Alegría se ha confirmado ya como nueva secretaria general del PSOE aragonés.