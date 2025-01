La investigación de la DANA en la comisión en las Corts empieza con choque entre bloques

El consenso sobre la necesidad de investigar las responsabilidades políticas en la gestión de la DANA no han evitado que el inicio de su comisión en las Corts acabe con los ya habituales reproches cruzados. No ha importado que la primera sesión apenas haya durado 10 minutos, todo lo relacionado con la emergencia arrastra tal nivel de crispación que solo la elección de la Mesa que ha de coordinar las labores de esta comisión y el plazo para su próxima cita han sido suficientes para evidenciar la brecha existente entre bloques y hacerse verbo.

El guion previsto se ha cumplido. Miriam Turiel, diputada de Vox, ha sido elegida como presidenta de la comisión. Lo ha hecho con los votos del PP, que ha justificado el apoyo a que fue el partido de Santiago Abascal el que presentó la propuesta sobre esta comisión y que, por tanto, es "normal" que la dirija. A cambio, Vox ha respaldado al candidato de los populares, Vicente Betoret, para la vicepresidencia mientras que Alicia Andújar, del PSPV, se ha hecho con el tercer puesto de la Mesa, el de secretaria.

Los únicos sin representación serán Compromís, para queja de su portavoz, Isaura Navarro, que ha reivindicado, sin éxito, no formar parte ni del Consell ni del Gobierno central para estar en este órgano. Pese a la ruptura vivida en julio, el pacto que hizo de PP y Vox socios de gobierno se ha vuelto a ver para la que previsiblemente será la actividiad parlamentaria con mayor interés mediático en la legislatura. Así, la derecha tendrá la mayoría en este órgano que tiene como función coordinar las sesiones, decidir su convocatoria y ejercer de árbitro durante su celebración.

Miriam Turiel, nueva presidenta de la comisión de investigación de la dana, este lunes. / Francisco Calabuig

El ejemplo más claro de estas funciones se ha visto en esta primera sesión. Turiel, quien ha pedido "colaboración" al resto de grupos para "saber qué ocurrió el 29 de octubre", ha asegurado que la Mesa se reunirá "en breve" para decidir la fecha de la próxima convocatoria y decidir así los plazos para aprobar el plan de trabajo y, por tanto, cuándo comenzar las comparecencias. PSPV y Compromís han pedido que esta decisión se tomara ya debido a la "urgencia" de la investigación, solicitud rechazada por la nueva presidenta.

Pero no es solo el papel que deba ejercer esta lo que ha levantado suspicacias en la izquierda. Socialistas y valencianista han visto en esta entente para la Mesa un ejemplo de lo que podría suceder en las próximas semanas con la negociación del plan de trabajo, donde se señala quién debe de comparecer y cuándo, y la posterior redacción del dictamen, el texto donde se fijan las conclusiones de la investigación, para el que aún queda más de un año.

"La comisión empieza mal", ha señalado José Muñoz, síndic de los socialistas, que ha incidido en el "negacionismo" de los voxistas sobre el cambio climático, factor que ha influido en la DANA del 29 de octubre, y se ha preguntado "a cambio de qué" le ha dado el PP la presidencia de la comisión a Vox. "Visto el acuerdo que han alcanzado tenemos la mosca detrás de la oreja", ha indicado por su parte Joan Baldoví, de Compromís, que ha puesto de ejemplo el "paripé" en el Ayuntamiento de València y ha pedido que no haya "vetos".

Sin vetos

Esos "vetos" tienen, no obstante, diferentes interpretaciones según quién hable. Los valencianistas lo han hecho centrando el foco en el Consell y anunciando que pedirán que acudan tanto el 'president' Carlos Mazón como la vicepresidenta Susana Camarero por las competencias en residencias, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, o el titular de Infraestructuras, Vicent Martínez Mus. También ha llamado a evitar los "vetos" el PP, aunque se ha centrado en organismos de ámbito estatal como la Confederación Hidrográfica del Júcar o miembros del Gobierno central. "Todos tienen que ir", ha remarcado Chulià.

Sobre la cita a los representantes del Ejecutivo central, Vox ya ha anunciado que pedirá que acuda el presidente Pedro Sánchez, una reclamación que niega el PSPV al considerar que las Corts tienen su ámbito de actuación y competencia en la fiscalización del Consell de la Generalitat. He ahí una de las incógnitas que se ciñen ya de inicio sobre la comisión y es la obligación o no de que en caso de que ser llamados hayan de acudir o no a declarar.

No obstante, donde sí que parece haber un amplio acuerdo es en que sea citado Mazón. Lo han pedido tanto PSPV, Compromís como Vox en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics. Sus votos son suficientes para forzar esta convocatoria a la que el PP no se ha mostrado en contra (aunque tampoco a favor). "Ya ha comparecido de facto", ha indicado su portavoz adjunta, Laura Chulià, defendiendo sus intervenciones tanto en la sesión específica por la DANA el 15 de noviembre como en las habituales de control.