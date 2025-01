El PSOE arranca su congreso regional sin grietas en el liderazgo de Torres

"Este congreso está hecho con cariño y con cuidado". Y casi todo el pescado está vendido, pudo haber añadido la secretaria de Organización del PSOE canario, Nira Fierro, en la jornada previa -ayer- del decimoquinto congreso de los socialistas isleños. No en vano, si hay algo que no está en discusión este fin de semana es el liderazgo del partido: Ángel Víctor Torres renovará en la secretaría general de la organización sin mácula alguna a ojo de sus correligionarios.

Ni el lógico desgaste que implica estar al frente de un ministerio en un momento tan convulso en la política nacional, ni los casos Koldo y Mascarillas, ni el hecho de no haber podido gobernar en el Archipiélago pese a haber ganado las últimas elecciones; Torres ha logrado llegar al gran cónclave del PSOE canario no solo sin candidatos a sustituirlo en el cargo, sino sin voces discordantes. No al menos de puertas afuera de los despachos e instancias del partido.

Aunque la inauguración oficial del congreso -que se celebra hasta mañana en el Magma Arte & Congresos de Adeje, al sur de Tenerife- será a las 10.00 horas de hoy, los socialistas canarios aprovecharon que el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, visitó ayer al jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, en la primera parada de su gira para vender las bondades del pacto suscrito entre el PSOE y Esquerra para darle a Cataluña un sistema propio de financiación y, a modo de previa, organizaron una charla entre Torres, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el propio Illa. Una charla en la que no se abordó el asunto de la financiación autonómica y de cómo será posible que el Archipiélago y sus servicios públicos no sufran que se privilegie a Cataluña en materia fiscal pero en la que sí se tocaron cuestiones como la verdad y la posverdad, el fascismo, la vigencia de la socialdemocracia o la intervención del presidente del Gobierno central y líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, en el foro económico mundial de Davos.

El líder del socialismo isleño denuncia los intentos de «deshumanizar» al presidente del Gobierno

Un Sánchez que se desplazará mañana hasta las Islas para clausurar el congreso regional y arropar a Torres en la renovación de su liderazgo del socialismo canario. Y lo hará, por tanto, en un momento de inestabilidad en la política estatal tras la caída del llamado decreto ómnibus, que el PP, Junts y Vox tumbaron en la Cámara Baja, lo que de una parte supone una derrota parlamentaria del Gobierno y, de otra, ha dejado en el aire la revalorización de las pensiones y del salario mínimo y la gratuidad de las guaguas.

Tanto Nira Fierro, por la mañana, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ya por la tarde y durante la conversación con Illa y Armengol, hicieron hincapié en que el objetivo fundamental una vez se renueven los órganos internos del partido, se establezcan las nuevas líneas de actuación y se dé carpetazo al congreso es recuperar la presidencia del Gobierno de Canarias. Un "reto urgente", en palabras de la secretaria de Organización -quien seguirá en la ejecutiva que se votará y aprobará mañana-, vistos los resultados "de este año largo de gobierno de la derecha nacional y nacionalista", dijo Fierro en referencia al PP y a Coalición Canaria (CC), las dos fuerzas políticas que sostienen el Ejecutivo autonómico.

Illa aprovecha su gira autonómica en defensa del pacto fiscal entre el PSOE y Esquerra para arropar al ministro

La también diputada en la Cámara regional, integrante de la guardia pretoriana de Torres, subrayó que durante los cuatro años del pacto de las flores y de presidencia del ahora ministro se pusieron los "cimientos del cambio" en ámbitos como la sanidad o las políticas sociales, cimientos que "ahora se están viendo afectados". "Los servicios públicos van a peor", subrayó Fierro. En esta línea, pero en el ámbito nacional, Torres denunció los intentos "constantes" de "deshumanizar" al presidente del Gobierno, quien ha promovido "las políticas sociales más importantes de los últimos treinta años", apuntó en una defensa de Sánchez muy parecida a la que Fierro hizo de él mismo.

Durante su conversación, Torres, Illa y Armengol hicieron un llamamiento al "optimismo, el compromiso, la esperanza y la socialdemocracia" como ingredientes para combatir a la "ultraderecha". "Están potenciando el individualismo, el egoísmo y la indignación de pancarta y manifestación, pero los socialistas somos los del compromiso y la dedicación. Y la clave es el optimismo y el compromiso. Cuanto más difícil parezcan las cosas, más optimismo y más esperanza", cerró el presidente de la Generalitat.