Los socios de investidura presionan a Sánchez para que recupere ya en otro decreto la subida de pensiones

El Gobierno no da muestras de tener prisa para recuperar las medidas sociales del decreto ómnibus que tumbó el Congreso este miércoles y se centra por el momento en hacer campaña para cargar la responsabilidad al PP por dejarlo caer. “Que lo expliquen ellos"; "que den la cara ante los ciudadanos”, insisten desde el Ejecutivo para acto seguido descartar la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario esta semana que salve al menos la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas a la DANA. Frente a la intención de posponerlo, los socios de investidura han redoblado la presión para exigir que, de forma urgente, se aprueben por separado estas medidas.

El secretario general Junts, Jordi Turull, cuya formación votó en contra de la convalidación del decreto, incluso avanzó que su formación seguirá los pasos del PP y presentará una propuesta en el Congreso para revalorizar las pensiones y mantener las bonificaciones al transporte público si Pedro Sánchez no mueve ficha “en las próximas horas”. Los posconvergentes ya adelantaron este miércoles que si estas medidas se aprobaban por separado, en lugar de conjuntamente con el resto de asuntos incluidos en el decreto ómnibus, tendrían su apoyo.

A la presión se han sumado este mismo jueves formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez, como BNG y Coalición Canaria. Los nacionalistas gallegos han lanzado un mensaje en el que se “urge al Gobierno a actuar” para recuperar no solo la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, sino también la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y otras en materia económica y tributaria.

“Tal y como se encuentra recogido en el acuerdo de investidura con el BNG”, señalan desde la formación gallega. "El rechazo al decreto no puede ser la excusa para abandonar miles de personas en Galicia y en todo el Estado. El Gobierno tiene el deber de aprobar un nuevo texto que recoja estas ayudas y cumpla con el compromiso adquirido con el BNG y con la ciudadanía”, ha exigido su portavoz en el Congreso, Néstor Rego.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha aprovechado su presencia en un desayuno informativo en Madrid de Nueva Economía Fórum para presionar en la misma línea. Lo “razonable”, según ha argumentado, es que se lleve al Consejo de Ministros de forma urgente otro decreto. Si así, sucede, sin mezclar medidas, ha avanzado que “se convalidará”.

El también líder de Coalición Canaria cargó tanto contra el Gobierno como contra el PP por haber tumbado este decreto social. Delante del portavoz de los populares, Miguel Tellado, que acudió a escuchar su intervención, reprochó la “incapacidad para dialogar” en asuntos “de vital importancia”, pero equilibrando el reparto de culpas. “El PSOE se pasó de listo intentando meter en el decreto ómnibus muchas cosas sin tener nada ver, y el PP se pasó de frenada tumbándolo todo”. Como consecuencia, lamentó, “los perjudicados son los ciudadanos”.

Pese a las presiones, en el Gobierno descartan convocar de forma inmediata un Consejo de Ministros por cuestiones de agenda del presidente del Gobierno y de varios ministros. "Hoy estamos pensando en Valencia", apuntan en Moncloa en referencia a que el jefe del Ejecutivo preside junto a la mayoría de ministros del Gobierno la reunión de la Comisión interministerial por la DANA junto a los alcaldes de los municipios afectados.

"Cálculos partidistas"

Lo más urgente son las bonificaciones al transporte, que han decaído este mismo jueves, pero no en el caso de los abonos en vigor ya adquiridos. Algunas comunidades, como Madrid, Galicia y Castilla y León, han anunciado su intención de mantener por ahora las ayudas. El Gobierno no tenía previsto incluir estas ayudas en los mismos términos en el decreto ómnibus, pero accedió a ello durante seis meses más como fruto de una negociación con Podemos a cambio de su apoyo a ley de eficiencia en la Justicia.

Las órdenes de pago para las pensiones ya están ejecutadas por Hacienda para el mes de enero, por lo que se transferirán con la subida correspondiente al IPC. La bajada se produciría en febrero, lo que otorga más margen de maniobra.

Los socios combinan la presión sobre el Gobierno con su hastío sobre la estrategia parlamentaria de Junts. Desde el PNV, la formación que más relación mantiene con los posconvergentes, fuentes parlamentarias lamentaban que no jugasen sus “bazas” con las cartas que tenía en la mano. Desde la tribuna, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, llamaba la atención durante su intervención en el debate porque “la ciudadanía no debe pagar por los cálculos partidistas de unos y otros”. “Quienes hoy plantean tumbar el escudo social están haciendo daño a la ciudadanía, no al Gobierno”, concluía.