El PNV afirma que el traspaso del palacete en París ya se ha "completado" pese a caer el decreto que lo cedía

El PNV asegura que ya se ha "completado" la cesión del palacete en París que le cedió el Gobierno en el decreto ómnibus aprobado en diciembre y que el Congreso ha tumbado este miércoles por el rechazo de PP y Junts. Los nacionalistas vascos no se dan por aludidos por la caída de esta norma y defienden que el edificio ya es de su propiedad, y que la caída del decreto no revierte esta circunstancia.

Fuentes del partido jeltzale apuntan a que el edificio de la Avenida Marceau en París "está ya en manos de EAJ-PNV". Argumentan que la no convalidación de un decreto ley "produce la inmediata cesación de sus efectos y su derogación", pero aseguran que no tiene carácter retroactivo y no provoca "la anulación de los efectos producidos durante su vigencia". En este sentido, apuntan a que "la transmisión ya ha sido establecida en la ley (ope legis), y es un acto que ya se ha perfeccionado (completado)".

"El PNV celebra que, pese a las infundadas resistencias, se haga justicia y el edificio de la Avenida Marceau, incautado por la Gestapo y posteriormente ocupado por el franquismo, esté en manos de su legítimo dueño", continúan estas mismas fuentes.

Beligerancia del PP

La cesión de este edificio por parte del Gobierno al PNV, uno de sus socios de investidura, ha sido el blanco de las críticas por parte del PP en las últimas semanas, a raíz de la inclusión en el decreto ómnibus, donde también se incluyen las ayudas a la DANA, subida de las pensiones o medidas de escudo social como subvenciones al transporte.

En una disposición adicional, el Gobierno incluyó el traspaso del edificio al PNV, al que el franquismo incautó este inmueble, y el pago de un alquiler para que el Cervantes pueda seguir ocupándolo hasta el 31 de diciembre de 2030, así como el traspaso de otras dos propiedades en Noyan y Compans, también en Francia.

El polémico palacete ha abierto aún más la brecha entre PP y PNV, y su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, empleó este asunto como arma arrojadiza, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de gobernar comprando voluntades, llegando a tildar al PNV de "aprovechategui". "Sánchez está intentando saltarse todos los controles y está tratando de comprar a todo el mundo", denunció el popular. "Aitor Esteban no quería un tractor, quería un palacete en París y Sánchez se lo ha dado".