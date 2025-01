Aldama airea una denuncia sobre cuentas en el extranjero de Begoña Gómez que Anticorrupción ya ha archivado por considerarla falsa

El presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha cargado duramente contra el Gobierno durante una entrevista en la Cadena Cope, asegurando que la Fiscalía tiene desde el pasado 13 de enero una denuncia que apunta a que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, dispone de cuentas en el extranjero donde guarda 6 millones de dólares y que dicha denuncia también habla de la existencia de dinero de la vicepresidenta María Jesús Montero y Sonsoles Espinosa, mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La denuncia existe, pero la Fiscalía Anticorrupción la inadmitió de plano debido a su falta de credibilidad, al considerarla falsa.

Así lo señalan a este diario fuentes del Ministerio Público, que apuntan a que se trataba de una denuncia, como muchas de las que se presentan en Anticorrupción y son inmediatamente descartadas, carente de veracidad alguna, que afectaba a numerosos miembros del Gobierno y personas ajenas al mismo incluyendo números de cuentas 'fake' en la República Dominicana.

Inquirido por cómo había tenido conocimiento de dicha denuncia, el empresario investigado por el caso Koldo y también por un fraude millonario de hidrocarburos ha señalado que ha sido presentada por un empresario con el que se reunió y quien le dio una copia. "He visto pantallazos de la cuenta, número de cuenta y los depósitos", ha afirmado. "La denuncia me la han enseñado tengo copia y del listado bancario de esas cuentas y tendrán que investigar, me parece serio y gravísimo", ha insistido.

El investigado también aseguró durante la entrevista que la Fiscalía es conocedora de que él tiene en su poder un sobre con información "delicada" sobre Pedro Sánchez. Ha rechazado comentar su contenido, pero ha puntualizado que "ese sobre existe, esa documentación existe y apunta a Pedro Sánchez", de quien seguidamente ha dicho que debería dimitir. "Es delicado y lo tenemos que tratar con la Fiscalía del Supremo", ha añadido. El empresario investigado por corrupción no ha ahorrado en ataques a la gestión de Sánchez, del que ha dicho que no cumplido "con nada de lo que ha dicho", para concluir que su "objetivo" es "sacarle del Gobierno porque es un sinvergüenza". Además, el comisionista ha afirmado UCO comete errores en su investigación sobre el caso hidrocarburos porque se hizo "en seis meses" para meterle en la cárcel.

Millones para Ábalos