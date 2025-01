Los testigos de Álvarez-Cascos justifican algunos de los gastos que cuestiona Foro Asturias y afirman que la sede de Madrid se utilizaba

Francisco Álvarez-Cascos ha vuelto a acudir este martes al juzgado tras su indisposición del día anterior, que le excusó de estar presente durante la declaración de varios testigos. Álvarez-Cascos lleva desde año y medio recibiendo diálisis peritoneal y la noche del domingo al lunes se encontró mal, con fiebre y vómitos, por lo que fue trasladado al HUCA tras examen del forense. En la sesión de esta mañana, la defensa hizo pasar a colaboradores de Cascos, tanto en Madrid como en el partido en Asturias, que vinieron a corroborar la versión del exdirigente forista en algunas de las cuestiones clave del proceso.

Cascos está acusado por el partido que él mismo fundó de apropiación indebida de fondos, a causa de un cúmulo de gastos presuntamente personales que se habrían cargado a Foro Asturias. Pero los diferentes testigos de la defensa han coincidido en dos cuestiones: la primera, que las oficinas de La Castellana por cuyo alquiler Foro pagó hasta 173.855 euros y que eran propiedad de la entonces esposa de Cascos (María Porto), sí se utilizaron para labores del partido; la segunda, que algunos de los gastos que la acusación por parte de Foro considera personales estarían vinculados a la actividad política de Cascos.

Con la declaración de esta mañana, el juicio contra el expresidente del Principado y exministro de Aznar encara su recta final. Quedan únicamente dos sesiones: una de pruebas periciales y otra para que las partes expongan sus conclusiones.

Las primeras declaraciones de esta mañana se realizaron mediante videoconferencia. Consuelo Castro Rey, abogada del Estado y que defendió a la Administración en el juicio del Prestige, declaró que se reunió en La Coruña con Álvarez-Cascos para preparar su declaración judicial por el accidente del petrolero. Aseguró que no comió con Cascos, pero vino a explicar un desplazamiento que Foro considera de índole personal.

S. M, director financiero de una empresa dedicada a la venta de calzado, recalcó que Cascos era cliente habitual desde hacía más de 10 años y que en este tiempo se le han facturado 29 adquisiciones de calzado. Estas facturas se giraban directamente al exlíder de Foro. La defensa pretendía con esta declaración justificar que una factura de zapatos que abonó Foro correspondió a un regalo que Cascos quiso hacer a un colaborador del partido que no estaba remunerado por sus servicios, y que no se trataba de una compra personal, ya que todas las que hacía, supuestamente, las abonaba él.

Ha declarado también telemáticamente Javier Tejedor, amigo de María Porto y quien prestó a Foro la sede de Madrid en la calle Hilarión Eslava. Afirmó ser el propietario del local, que cedió “gratuitamente” y que hubo actividad allí para las elecciones generales de 2011. “Ahí se centralizaba toda la recogida de firmas, que yo mismo me llevaba a casa”, señaló Tejedor. Ha afirmado que tras esas elecciones y cerrado el local, siguió colaborando con Cascos un corto tiempo, pero que como el dirigente no tenía interés en que Foro se presentase en las municipales de Madrid, se dio de baja.

Ha señalado también que la documentación se trasladó a las oficinas de La Castellana y que acudió a ellas en varias ocasiones. Incluso exhibió un mando a distancia del edificio que aún mantenía en su poder en el coche, aunque ya no utiliza. “Había allí gente de Asturias. Yo conocía a Isidro Martínez Oblanca, que iba por ahí”, ha asegurado. También confirmó que recibió como regalo unas figuras de un Belén, “en agradecimiento por haber prestado el local”. La factura de estas figuras también está en cuestión por la acusación.

La investigadora del CSIC Carmen Martínez, experta en viñedos, confirmó que dio una conferencia encargada por Foro y que Cascos acudió a su casa en Cangas del Narcea para hablar sobre ella. Con su declaración, la defensa trató de justificar una factura de una noche en el Parador de Corias. Martínez aseguró desconocer si el líder de Foro se quedó allí en aquella ocasión, pero que le parecería razonable “porque la charla se alargó, se hizo de noche y era noviembre”.

El que fuera director de campaña de Foro en Madrid en las elecciones generales de 2011 y las europeas de 2014, Javier García Isaac, confirmó el relato de las dos sedes. Incluso aseveró que él pidió, tras cerrarse la de Hilarión Eslava, que el partido tuviese algún espacio en Madrid. “Le dije a Cascos que necesitábamos una sede, y me dijo que tenía unas oficinas en La Castellana que podíamos utilizar”, ha asegurado. Ha afirmado que allí se veía con Cascos y él mismo mantenía reuniones con afiliados e incluso con Isidro Martínez Oblanca. “Hasta 2014 yo usé como sede el local de La Castellana”, confirmó.

Ya en las declaraciones presenciales, C. D. D, que fue secretaria de despacho en Foro Asturias aseguró que ella misma se encargaba de incluir documentación en las carpetas que se entregaban a los integrantes de la comisión directiva. “Recibíamos informes de actividades, había informes contables y hojas Excel”, ha asegurado. Y recalcó que si alguien hubiese pedido tener acceso a las facturas se hubiesen entregado. “No había orden de tenerlas a disposición, pero nunca se escondieron”, ha dicho. También confirmó que la contable, Rosario Cabal, se encargaba de gestionar los pagos de los gastos, aunque no pudo precisar si ella era la última persona que los supervisaba. También ha declarado que ella mantenía contacto con personas en las oficinas de Madrid, que se enviaba allí documentación para Oblanca. Y ha añadido que ella sabía que las oficinas eran “de la mujer de Cascos” y era público y notorio ese dato.

“El nivel de trabajo de Cascos era indescriptible: yo recibía correos a las dos o las tres de la mañana y debía tener cosas preparadas los sábados”, ha insistido. También ha afirmado, contra lo que sostiene la acusación, que la licencia de pesca de Cascos la abonó ella de su bolsillo y el líder de Foro se la pagó mediante transferencia. La acusación sostiene que esas licencias se abonaron desde el partido.

P. G. R, quien se declaró amigo de Cascos, vino a justificar la estancia de Cascos en el parador de Cangas de Onís. El motivo fue que el líder forista se trasladó a la localidad para asistir al funeral por la hija del testigo, en junio de 2018. La víctima era afiliada a Foro. “Cascos estuvo dos días; en el funeral, en la misa y en mi casa”, ha dicho el testigo. “¿Su representación era institucional?”, preguntó el letrado de la defensa, Luis Tuero. “Sería del partido y como amigo”.

Cerró las intervenciones J. C. V., del complejo hostelero de La Campana. Confirmó que Cascos se hospedó durante los comienzos de Foro y que allí tuvo el partido su cuartel general. “Había muchas facturas, comidas, a veces se bloqueaban habitaciones”, ha señalado. La defensa preguntó por una factura por una estancia del padre de María Porto que abonó el partido. El empleado aseguró que en las facturas que se generaban por la presencia de Cascos se hacía “el procedimiento habitual” que era enviarlas a Foro, a través de una ficha de cliente.