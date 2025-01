El Supremo autoriza una nueva copia del teléfono del fiscal general para comprobar sus conversaciones

Las pesquisas para intentar comprobar los mensajes del fiscal general del Estado que fueron borrados de su teléfono continúan adelante. Este martes el Tribunal Supremo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizar una nueva copia del volcado que se hizo a sus terminales para ahondar en la investigación de sus comunicaciones, y acuerda que sea realizada este miércoles en el alto tribunal. Simultáneamente los responsables de comunicación a la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía madrileña han declarado ante el juez instructor, Ángel Hurtado, que ninguno de ellos tuvo acceso a los correos que se cruzaron la defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le denunció por dos delitos fiscales y uno de falsedad, y que se investigan por un presunto delito de revelación de secretos.

Fuentes presentes en la declaración han asegurado que el responsable madrileño, Iñigo Corral, ha señalado que precisamente se opuso a la difusión de la polémica nota de prensa que se había preparado para desmentir las informaciones que atribuían al ministerio público la iniciativa del pacto que en realidad partía de la defensa de Alberto González Amador, para el que este debía admitir dos delitos fiscales, porque no la había redactado él mismo y desconocía si los textuales coincidían con la literalidad de los textos, además de porque ya habían sido publicados por un medio.

Finalmente la nota de prensa se facilitó desde la Fiscalía Provincial de Madrid y no desde la Superior, lo que el jefe de comunicación dijo que creía haber comentada con su jefa, Pilar Rodríguez, imputada junto al fiscal general en la causa, pero que si ella decía que no había sido así, pues no sería, porque no lo recordaba con certeza.

Por su parte, la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, también afirmó que la redacción de la nota de prensa se hizo con lo que le indicó verbalmente el fiscal general, cuyo único interés de salvaguardar la actuación de los fiscales, que habían participado en la investigación del presunto fraude fiscal de González Amador.

También se le preguntó si conocía distintos cargos gubernamentales, como la asesora del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, que fue la que facilitó el correo al entonces candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y si había facilitado la nota de prensa de alguna forma al Gobierno o al Ministerio de Justicia, lo que no descartó por su contenido y su distribución por listas de correo.

Durante su declaración, la acusación que ejerce González Amador solicitó al juez Hurtado que ordenara el volcado de teléfono de Hedo y que, si se negaba a facilitarlo, se le cambiara la condición para que también ella fuera imputada. El magistrado ha rechazado la necesidad de examinar el teléfono de la periodista, que, como García Ortiz, también ha cambiado de terminal, por lo que no conserva las conversaciones que mantuvo ni siquiera a través de pantallazos. El magistrado le ha recordado su deber profesional a preservar la fuente, cuando los considerara oportuno.