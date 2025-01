Mouliaá tilda de "anecdóticos" y "puntuales" los mensajes que intercambió con Errejón tras la presunta agresión

La defensa de la actriz Elisa Mouliaá, que ejerce el abogado Alfredo Arrién, considera que las pruebas que Íñigo Errejón ha anunciado que va a presentar carecen de relevancia.

En su testimonio, Errejón aseguró al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que guardaba los mensajes que le había enviado a ella en la aplicación de telefonía Instagram. En este sentido, fuentes de su defensa han anunciado que en los próximos días presentarán un acta notarial que, según su opinión, constatará que fue ella quien, antes de interponer su denuncia, borró sus mensajes.

Sin embargo, la presentadora de televisión declaró al juez que "tiene todas las conversaciones de Instagram". Además, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que Mouliaá considera que los mensajes que se intercambió con el exdiputado tras producirse la presunta agresión sexual fueron "puntuales" y "anecdóticos", por lo que no se puede sostener que mantuvieran un vínculo o amistad.

No se volvieron a ver

En su testimonio ante el juez, Mouliaá dijo que las interacciones que mantuvo con el expolítico tenían como finalidad que él no pudiera negar que la conocía. En este sentido, las citadas fuentes de la defensa de la actriz creen relevante que su clienta y el exdiputado no se volvieran a ver, algo que no habría ocurrido si no hubieran sucedido los hechos que narra Mouliaá.

Íñigo Errejón / efe

Mouliaá relató al magistrado que dos años más tarde de la presunta agresión sexual, escribió a Errejón para preguntarle si conocía a algún abogado para divorciarse, pero que este no contestó. También explicó que en 2022 Errejón le felicitó su cumpleaños, y que ella no le contestó hasta cuatro días después.

"Forcejeó" con Errejón

La actriz, que aseguró al juez que puede identificar a las personas que acudieron a la fiesta, declaró que en la habitación "forcejeó" con Íñigo Errejón "levantándose de la cama azorada", según indica el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso esta redacción. Previamente, le habría hecho tocamientos en la pared, en donde le dijo que estaba "incómoda", para después "tirarla" a la cama y "quitarle el sujetador".

Por su parte, Errejón aseguró que Elisa Mouliaá "no estaba muy ebria y sabía perfectamente lo que hacía", al mismo tiempo que destacó que desde el principio hubo "una cierta tensión sexual", pues se sentaron "juntos" en "una coctelería" en la que tomaron un par de cervezas.

El presidente de la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, ha defendido en declaraciones a esta redacción que la declaración de la denunciante fue en todo momento "coherente".