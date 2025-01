Errejón justificó al juez su dimisión: "Yo militaba en un espacio político que tiene a gala que cualquier testimonio es válido"

"Cuando de repente hay un testimonio que me acusa de algo, me pasan dos cosas: por una parte pierdo la confianza de mis dirigentes políticas, y cuando en política uno pierde la confianza de sus jefes, se tiene que ir. Y en segundo lugar yo militaba en un espacio político que tiene a gala defender que cualquier testimonio, aunque sea anónimo, aunque sea en redes, es plena y directamente válido", explicó Íñigo Errejón a preguntas del juez de Madrid Adolfo Carretero, quien le investiga como presunto autor de una agresión sexual a la actiz Elisa Mouliaá.

En concreto, el magistrado se había interesado en conocer el motivo por el que había dimitido como portavoz de Sumar, y si este era por la denuncia de la también presentadora de televisión. "Yo le pregunto, porque a mí no me importa el tema político, sino, ¿esa dimisión que usted dijo tiene que ver con estos hechos de esta señora?".

Pero Errejón negó cualquier vinculación, sino que explicó que lo había hecho por "coherencia política", y consideró "obvio" que no podía ser portavoz de un espacio político así "y a la vez defender mi inocencia. Y entonces yo doy un paso atrás", completó el exdiputado, que fue interrumpido por el juez Carretero, quien le dijo: "¿Entonces por qué el testimonio de la señor Mouliaá no es válido? ¿Si es un testimonio válido, por qué no es válido entonces? ¿Es lo que decía su espacio político, no?".

"¿Por qué lo decía antes?"

"Ya le digo, yo no puedo ser portavoz... y por eso tengo que dimitir", dijo entonces el exdiputado, quien volvió a ser interrumpido por el juez: "¿Por qué lo decía antes?". Y entonces, contestó Errejón: "Era coherente con el espacio en el que estaba".

"Cuando le pasó algo, cuando le pasa la situación es cuando cambia", prosigue el juez, quien arrancó la reacción de Errejón: "Señoría, eso pasa a veces en la vida”, justificó el cofundador de Podemos.