Isabel Rodríguez: Page es un "activo" para los socialistas, representa la "diversidad" del PSOE

Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) llegó hace un año al Ministerio de Vivienda tras una carrera política en la que ha desempeñado varios cargos públicos e institucionales. Su llegada al Ejecutivo, y su nombramiento como portavoz en julio de 2021, avivaron los rumores de que sería la elegida en su día para relevar a Emiliano García-Page al frente del PSOE en Castilla-La Mancha. Ahora que Pedro Sánchez extendió la estrategia de situar a ministros al frente de federaciones socialistas como contrapeso al poder institucional del PP, Rodríguez se ha quedado fuera de esa batalla autonómica. La mayoría absoluta de García-Page protegen al dirigente socialista más crítico con Pedro Sánchez. Mientras, Rodríguez, sigue centrada en una de las prioridades del Ejecutivo: consolidar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar.

P. Usted es una de las ministras con territorio de las que no ha sido mandada a los territorios. ¿Cree que Emiliano García-Page es un activo para el proyecto de Pedro Sánchez?

R. Creo que el presidente de Castilla-La Mancha representa la diversidad del propio PSOE y nuestra vinculación al territorio y a la gente. La diversidad de España hay que saber gestionarla también desde el compromiso político de cada una de las federaciones del PSOE y creo que esos matices hay personas que son capaces de llevarlo a la práctica y contar con el apoyo y la complicidad de la sociedad. Salvador Illa lo es en Cataluña como García-Page lo es en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias o María Chivite en Navarra. Es patrimonio del PSOE saber aproximarse al territorio y a la gente, interpretar los sentimientos de unión y de respuesta a ese pueblo y desde luego que es un activo para los socialistas en Castilla-La Mancha. Ahí estaremos este fin de semana para compartir ese congreso y esa actualización también porque en todos los territorios el PSOE tiene que ser consciente de que nos encontramos ante desafíos políticos muy importantes y ningún territorio de España es ajeno a ellos. Son estas fuerzas (PP y Vox) las que vienen a poner en cuestión la democracia y sus valores más básicos. El partido y la militancia tiene que estar en todos los territorios. El PSOE tiene como valor su estructura, nuestra militancia y nuestra fuerza en las bases. Tenemos que estar prevenidos y preparados porque el desafío que tenemos por delante es de una dimensión global e internacional. Estamos viendo que algunos defendemos los valores democráticos y otros han venido a combatirlos. Tenemos concejales de Vox que cuestionan los derechos de las mujeres, los derechos LGTBI o el cambio climático. Eso hay que combatirlo con la fuerza del PSOE en todo el territorio.

P. ¿Prevenidos y preparados para una legislatura difícil habida cuenta de que todavía no tienen los apoyos parlamentarios suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado?

R. La legislatura es difícil, pero el PSOE ha conseguido que no se le haya puesto la vida más difícil a miles de españoles. Estoy convencida de que, si el 23 de julio el PSOE no hubiera parado al PP y a Vox, hubiera pasado lo que pasó en mayo. Se hubieran aliado y hoy se estarían cuestionando los grandes avances en materia cultural, de libertad de expresión, los avances de los derechos de las mujeres, como hicieron nada más llegar cerrando centros, o, incluso, la evidencia científica y las consecuencias del cambio climático, que lamentablemente han tenido dramáticas consecuencias en comunidades autónomas como Valencia, donde se conformó un gobierno que decía que no había que invertir o que no había que proteger los servicios de seguridad y de emergencia porque no estábamos en situación de riesgo.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. / José Luis Roca

P. Precisamente, Valencia ha reclamado viviendas para las personas afectadas por la DANA.

R. Es muy importante que atendamos con determinación a un pueblo que todavía hoy está en situación de muchísima dificultad. El Gobierno ha puesto en marcha toda una batería de ayudas, que incluso podría estar bien que fueran completadas por la administración autonómica. Todas las ayudas son buenas y necesarias. Hemos puesto todo lo que tenemos. Estamos trabajando con los ayuntamientos para la disposición de suelos para abordar la dificultad que existe y no volver a construir sobre zonas inundables. También pusimos en marcha ayudas para que los ayuntamientos vayan visualizando su urbanismo de manera diferente, abordando las consecuencias del cambio climático. El mensaje de Pedro Sánchez de situar allí el PERTE de la vivienda implica ese compromiso de reconstruir todos los inmuebles en el menor tiempo posible, hacerlo con técnicas más sostenibles, permitiendo al mismo tiempo soslayar algunos problemas, como la disposición de mano de obra que existe en estos momentos ya en el sector de la construcción.

P. Han dotado también a Sepes con 50 millones de euros para comprar vivienda en el mercado en las zonas afectadas.

R. Está abierta todavía la licitación hasta finales de septiembre para poder atender cualquier necesidad que pueda surgir. Se nos han ofrecido 46 inmuebles, que ahora servirán para la DANA y mañana formarán parte del parque asequible de vivienda. Esa es la filosofía.

P. Siempre se comenta que la competencia de vivienda recae sobre las comunidades autónomas, no sobre su Ministerio. ¿Ha pensado en recentralizarlas?

R. Soy una firme defensora del Estado de las autonomías. Defiendo la importancia de gobernar desde la cercanía y el desarrollo competencial que han tenido las comunidades autónomas también en políticas de vivienda. Lo que era una anomalía era no haber desarrollado el artículo 47 de la Constitución, asentando las bases para abordar también la política de viviendas de la Administración General del Estado para garantizar esa igualdad entre españoles en el acceso a un derecho fundamental. Donde está en riesgo el Estado de las autonomías no es en el PSOE, sino en quienes sirven de apoyo al PP, que es Vox.

P. Al gobierno le ha costado más o menos un año poner la vivienda como en la agenda política, qué beneficios se le puede sacar ahora que se hable realmente de vivienda después de que llevamos más de un año con la ley de vivienda.

R. Suceden muchas cosas en el ámbito de la actualidad política, que a veces impiden que lo verdaderamente importante sea lo que esté en la agenda comunicativa, pero eso no significa que en el ámbito de la gestión, en este primer año de legislatura, se hayan dado pasos de gigante que concluyen ahora con todas estas propuestas que el presidente del Gobierno sintetizaba esta semana, que son además propuestas rigurosas, viables y que van a resultar eficaces algunas a muy corto plazo, en el medio y otras en el largo plazo. No se puede obviar la complejidad del problema ni la dimensión. No es un problema exclusivo de nuestro país, es un problema que tienen todos los países y grandes ciudades de nuestro entorno. La pasada legislatura hablamos mucho de demografía desde el punto de vista de la despoblación y, quizás, no hemos puesto suficientemente el acento en lo que está implicando el fenómeno de la gentrificación, que afecta mucho a la política de vivienda. En este año se han dado pasos de gigante en las tres direcciones en las que el presidente nos encomendaba: más vivienda, mejor regulación y más ayudas. Implementamos el Plan de Recuperación, con esos acuerdos que sellamos con las comunidades autónomas para desarrollar más de 20.000 viviendas que han de estar listas antes de mediados del 2026. En el ámbito de la regulación dimos pasos de gigante, con la ley de vivienda y el Índice de Referencia, que ahora nos va a servir para esas bonificaciones fiscales que anunciaba el presidente del Gobierno, o abordando la prohibición de los alojamientos turísticos ilegales, con el reglamento que se aprobó definitivamente a final de año. En el apartado de las ayudas, hemos firmado los avales para jóvenes que buscan una hipoteca y, ahora, incorporaremos también los avales en el del alquiler. El Gobierno está actuando con absoluta determinación. Hemos forjado los cimientos para ese quinto pilar del Estado del Bienestar que estamos comprometidos a consolidar en esta legislatura.