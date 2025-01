50 años sin Franco: ¿Conmemorar la muerte del dictador o el inicio de la democracia?

Pedro Sánchez no pronunció ni una sola vez el nombre de Francisco Franco en la presentación del plan del Gobierno para conmemorar los 50 años de España en libertad tras la muerte del dictador. Sin embargo, el PP tiene claro que el centenar de actos programados para este año solo buscan recuperar el "comodín de Franco para tapar la corrupción" del Gobierno y no participará en ellos. Más allá de esta acusación, los populares denuncian la efeméride escogida, el fallecimiento de Franco, en lugar de la aprobación de la Constitución. La polémica está servida.

Varios expertos consultados por EL PERIÓDICO coinciden en la necesidad de conmemorar el paso de la dictadura a la democracia en España y ven en los 50 años de la muerte del dictador una fecha idónea para ello. Sin embargo, discrepan a la hora de señalar dónde se debe poner el foco de este plan.

Revisitar el pasado

"Todo lo que sea tratar el pasado, analizarlo, revisarlo, discutirlo, me parece positivo, necesario e imprescindible", asegura el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Lourenzo Fernández Prieto, que considera que la muerte de Franco es la que "abre una ventana de oportunidades" que permite la transición y que, por tanto, hay que partir desde ese punto. "Celebrar solo a partir de la fecha de la Constitución es mantener el discurso anterior de 'no hablemos del pasado'", insiste.

Una visión que no comparte el catedrático de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo y especialista en la transición democrática, Álvaro de Diego, que sostiene que "la reivindicación del franquismo no tiene ningún sentido" y que habría que centrar los actos en "el éxito colectivo" que fue la Constitución de 1978. "Elegir desde la clase política la muerte de Franco con un interés que es actualizarlo políticamente, yo creo que no puede llevar a nada bueno", subraya antes de señalar que el objetivo principal de los políticos debe ser "buscar aquello que pueda unir en lugar de aquello que pueda separar".

La catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y miembro del comité científico constituido por el Gobierno para la celebración de esta efeméride, Carme Molinero, explica que "los regímenes democráticos tienen la obligación de que se hagan políticas públicas de memoria a la luz de los valores democráticos" y que este es el objetivo actual. En este sentido, defiende que se haya situado la conmemoración en los 50 años de la muerte del dictador porque "la lucha contra la dictadura es un elemento que está en el origen de la democracia actual y es fundamental que se tenga en cuenta". Así, justifica que muchas de las actividades programadas estén centradas en los movimientos de resistencia ante el franquismo que llevaron a una crisis del régimen.

La ausencia del PP

Preguntada sobre si la ausencia del PP resta legitimidad a los actos, Molinero cree que no y que son los populares los que "dejan clara cuál es su posición". A este respecto, Fernández afirma que el PP "no defiende la dictadura", pero que sí "tiene su memoria secuestrada por el franquismo". El catedrático de la USC apunta que el éxito del franquismo fue "construir una memoria para quedar ocultos" y lograron que "en España todo el mundo crea que en el pasado se va a encontrar cosas terribles". "Entonces, prefieren no hablar del pasado. No puede haber una democracia, no puede haber un presente, sin hablar del pasado, recalca.

Sin embargo, De Diego pone el acento en la necesidad de retomar el amplio consenso que se logró con la aprobación de 1978, una parte de la historia de España que, en su opinión, actualmente está desprestigiada. "Nunca había habido menos acuerdo en torno a la positividad de la transición española", apunta, algo que achaca a que la clase política actual no vivió la dictadura y, por tanto, no entiende lo que supuso la transición. Aun así, considera que los políticos deberían "recuperar un poco el espíritu de aquel momento".

El programa del Ejecutivo

Ante este debate, Molinero, que está dentro del comité científico conformado por el Gobierno, explica que los más de 100 actos programados parten del impulso de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pero que un elemento fundamental ha sido la participación de la sociedad civil que ha hecho llegar propuestas al Ejecutivo. En este sentido, destaca que muchas universidades han planteado congreso o jornadas sobre los temas que han considerado convenientes. A esto se sumará una serie de televisión bajo el título 'La conquista de la democracia', un escape room itinerante o varias exposiciones.