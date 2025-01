Moncloa rebaja las prisas de Díaz en la reducción de la jornada laboral para buscar el apoyo de Junts y PNV

Moncloa trata de esquivar la presión de Yolanda Díaz para acelerar la reducción de la jornada laboral. Más que en los plazos, ante la urgencia de Sumar, fuentes de la parte socialista del Gobierno de coalición ponen el foco en concitar el mayor número de apoyos. Su máxima es atar antes las mayorías necesarias para evitar un batacazo en el Congreso. Esto es, garantizar que "supere una enmienda a la totalidad". Algo que en estos momentos, según explican las mismas fuentes, no está garantizado. Con un parlamento fragmentado, añaden, “nadie regala” el voto para una admisión a trámite.

El PNV se inclina por dar su apoyo, a la espera de conocer el texto, pero Junts todavía no ha tomado una posición y el rechazo de la patronal tampoco ayuda. En este contexto, los socialistas rebajan las prisas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Evitan ponerse plazos para su aprobación en el Consejo de Ministros e, incluso, no aseguran que pueda salir adelante durante el presente año. Si bien desde Moncloa se ratifica que es una “prioridad” y un “compromiso” que se cumplirá, se pone como horizonte para su aprobación “esta legislatura”.

Desde Sumar rechazan la cautela de los socialistas y consideran que se trata de excusas porque el Gobierno está acostumbrado a promover iniciativas, como los últimos decretos aprobados en el Congreso, sin atar antes los apoyos. Además, aseguran que han tanteado el terreno ya con Junts y que para acelerar las negociaciones es preciso arrancar la tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo elevó el tono este miércoles al acusar al Ministerio de Economía de haber “vetado” el debate de la reducción de jornada laboral a 37 horas y media desde las 40 horas actuales para impedir su debate en Consejo de Ministros la próxima semana. Una denuncia después de semanas de tensiones con el departamento de Carlos Cuerpo, que niega este bloqueo pero que reclama un "debate a fondo" de la medida antes de su aprobación.

Los socialistas remarcan que no hay división entre los socios sobre la reducción de la jornada laboral, pero que “más que anuncios se trata de concitar acuerdos”. Al mismo tiempo recuerdan que no cuentan con mayoría en el Congreso y que la falta de acuerdo dentro del diálogo social lo dificulta. Algo a lo que no renuncian apuntando a la necesidad de ofrecer “acompañamiento” a los sectores y empresas que más dificultades puedan tener para aplicar esta medida.

Frente a las acusaciones de bloqueo y el hecho de que Sumar haya convertido este asunto en un caballo de batalla, los colaboradores de Pedro Sánchez recriminan que se les acuse de no estar por la labor. Se trata de una “prioridad”, remarcan, pero aducen “no estamos en relatos, sino en hacerlo viable”.

Sin fechas

“No comparto algunas de sus declaraciones”, respondía este miércoles el ministro de Transformación Digital, Óscar López, frente a las críticas de Díaz, para concluir afirmando que “este Gobierno reducirá la jornada laboral”. En términos similares se pronunciaba la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien evitaba hablar de fechas. La reformas “llevan unos tiempos y unos plazos, pero cuando el objetivo está marcado es que se va a cumplir”.

Díaz, que la semana pasada tildó de "mala persona" a Cuerpo por sus resistencias a aprobar la medida en los términos firmados con los sindicatos, ha insistido este miércoles en sus críticas al PSOE: "Incumplir promesas como la reducción de la jornada laboral sirve para crear desafección ciudadana y ensanchar el camino a la extrema derecha", continuó Díaz, que sin embargo avanzó que el compromiso de Gobierno se cumplirá: "Mi palabra va a misa, lo hemos rubricado ante todos los españoles el presidente de Gobierno y yo misma".