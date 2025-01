Felipe VI no asistirá al primer gran acto por los 50 años de la muerte de Franco

La Moncloa ha informado este viernes de que Felipe VI no asistirá al primer gran acto con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, una convocatoria a la que, como adelantó EL PERIÓDICO, había sido invitado. El jefe del Estado, según han explicado fuentes del Gobierno, ha alegado “motivos de agenda” para excusar su presencia a un evento que tendrá lugar el miércoles de la semana que viene y está diseñado para conmemorar el fallecimiento del dictador y al mismo tiempo “celebrar la gran transformación social, económica e institucional que ha experimentado España desde el inicio de la Transición en 1975”.

Pero el Ejecutivo, consciente de que este es un terreno altamente simbólico y muy espinoso, se ha esforzado en señalar que no hay aquí ningún choque entre Felipe VI y Pedro Sánchez. El Rey y el jefe del Ejecutivo “tuvieron la oportunidad de tratar este y otros asuntos esta semana y han podido constatar su alineamiento al respecto”, explican las mismas fuentes. El jefe del Estado, en este sentido, sí “se sumará a la iniciativa del aniversario participando en varios de los actos previstos, como la visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o el evento que conmemorará el importante papel que jugó la monarquía en la Transición”. Poco después, fuentes de La Zarzuela han transmitido el mismo mensaje. La "sintonía" entre el Monarca y el presidente del Gobierno es "total", han explicado, y el primero "se sumará a otros actos previstos" con motivo del aniversario de la muerte de Franco. Entre ellos, a "uno importante sobre el papel de la monarquía en el establecimiento de la democracia".

La convocatoria de la semana que viene coincide con la ceremonia de entrega de las cartas credenciales por parte de los nuevos embajadores acreditados en España, una cita que se celebra en el Palacio Real y que según La Zarzuela no se puede posponer. Al día siguiente, jueves, tendrá lugar la recepción del cuerpo diplomático y los representantes que no han presentado estas credenciales no pueden asistir.

Feijóo tampoco acudirá

El primer gran acto por los 50 años de la muerte de Franco, así el resto de convocatorias relacionadas con el fallecimiento del dictador, ha sido criticado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien afirmó que todas estas iniciativas le dan “pereza”. El jefe de la oposición también ha recibido una invitación, pero no acudirá al evento, que tendrá lugar a las 12 del mediodía en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Junto a Sánchez y demás miembros del Gobierno, en el acto se dará cita, explican en la Moncloa, “una muestra amplia y representativa de la sociedad española: empresarios, sindicatos, académicos, oenegés, asociaciones y demás entidades de la sociedad civil”. Pero no el Rey ni Feijóo.