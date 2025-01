El lehendakari centra su mensaje de fin de año en la juventud, a la que pide confianza en Euskadi

El lehendakari, Imanol Pradales, ha centrado su mensaje de fin de año en la juventud, a la que ha pedido que no caiga en el populismo y las soluciones fáciles y que confíe en Euskadi, para "recorrer juntos el camino hacia una Euskadi Berria (nueva) que sea próspera, abierta, justa, segura y libre".

Pradales ha dado su primer mensaje de fin de año como lehendakari, en el que también ha apostado por un 2025 con un avance en el autogobierno.

El lehendakari se ha centrado en los jóvenes, en los que "probablemente no estaréis escuchando este mensaje", ha admitido.

"Estos días seguro que os dirán cosas como: 'nosotras y nosotros a vuestra edad hacíamos esto o aquello'. Estaréis cansados de escucharlo, y no me extraña".

El lehendakari, Imanol Pradales. / EFE

"Vivid la juventud a vuestra manera. Al fin y al cabo, eso es lo que hicimos nosotros a vuestra edad. Ahora bien, vuestra libertad no debe estar reñida con vuestra responsabilidad", ha matizado.

Pradales ha citado al lehendakari Agirre, quien, en el exilio de la postguerra, afirmó en su mensaje de 1947 que "la juventud es el mañana y sobre ella descansan las esperanzas de los pueblos. Deben sentir una intensa preocupación por el porvenir de nuestro pueblo. Toda nuestra tradición de libertad, nuestra práctica democrática, amenaza con debilitarse si no tiene eco entre la juventud".

"Esto es lo que tenemos -tenéis- en juego en estos días de creciente antieuropeísmo, demagogia y extremismo", se ha dirigido Pradales a los jóvenes vascos.

"Crecen las olas de la intransigencia y autoritarismo, golpeando los muros de contención construidos a lo largo de décadas. La libertad, la democracia, el porvenir no están asegurados. Y, tal y como nos enseñaron las personas más mayores de casa, cualquier alternativa es peor, mucho peor", ha subrayado.

El lehendakari ha admitido las dificultades de algunos "para encontrar un buen trabajo o para independizaros. Sé que algunas y algunos veis con preocupación y pesimismo el futuro. Lo comprendo, pero no compréis relatos manipulados ni soluciones mágicas. No os dejéis embaucar por mensajes populistas que no dicen la verdad".

"Los problemas complejos, que los tenemos, no se solucionan con respuestas simples. Tampoco de la noche a la mañana. Por eso os pido que tengáis paciencia, esperanza y confianza en Euskadi. También en vosotros mismos", ha subrayado.

Autogobierno y Europa, las claves del futuro

Para el próximo año, el lehendakari ha apostado por una Euskadi "que avanza en su autogobierno, consciente de que es la clave de nuestro bienestar. Un autogobierno que nos dote de mayores capacidades políticas para tomar en nuestro país las decisiones que nos afectan de manera directa, mejorando así nuestra calidad de vida".

"Una Euskadi madura que, con sus aciertos y errores, toma las riendas de su futuro", ha subrayado, y también "una Euskadi en una Europa que avanza en un contexto internacional complicado, de incertidumbre, sí, pero con oportunidades que debemos aprovechar".

Como despedida, Pradales ha deseado una "Euskadi feliz, donde la gente pueda disfrutar y sonreír. Creo en nuestro pueblo, creo en el futuro de Euskadi. Con esperanza y confianza, os deseo lo mejor para 2025".