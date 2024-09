Armengol: "Si Prohens apoya la continuidad de Le Senne será la presidenta menos democrática de la historia de Baleares"

A falta de un día para que el PP decida si blinda a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament, la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, se ha mostrado muy crítica y ha asegurado que "si Prohens apoya que Le Senne siga será la presidenta menos democrática de la historia de Baleares". La presidenta del Congreso, que ha liderado esta mañana las jornadas parlamentarias socialistas con motivo del inicio de curso político, ha vuelto a ofrecer los votos del PSOE sin condiciones para que los populares apoyen la remoción del ultraconservador y que el nuevo presidente del Parlament sea del Partido Popular.

"Esperemos ver qué hace el PP mañana, aunque yo tengo pocas esperanzas en su decisión. Nuestra propuesta es evidente, ponemos a disposición nuestros votos para que pongan a una persona del PP como nuevo presidente. Si Prohens prefiere que Le Senne siga demostrará que sigue conectada a las políticas de extrema derecha y a la falta de respeto institucional. Lo que decida mañana ya no tendrá vuelta atrás", ha recalcado Armengol.

"Falta de estabilidad"

La líder socialista en Baleares también ha sido muy crítica respecto a que el PP todavía no se haya pronunciado sobre lo que votará mañana. "Este Govern habla mucho de que ofrece estabilidad y todavía no sabemos si mañana Le Senne, que es la segunda máxima autoridad en estas islas, seguirá o no". Los populares de momento no han explicado el sentido de su voto aunque el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ya admitió la semana pasada que no van a exigir su cese, sino que debe ser el propio ultraderechista quien renuncie al cargo.

Desde Més, muy críticos

Por su parte, desde Més per Mallorca también se han mostrado muy críticos con la presidenta Prohens y el hecho de que el PP todavía no sepa si votará para que Le Senne continúe al frente de la Cámara. "Pedimos soluciones para las personas y dignidad para este país. ¿En qué están pensando para que todavía no hayan decidido su voto, en equilibrios parlamentarios? Si mantiene a Le Senne, Prohens reafirma su voluntad de entenderse con Vox de forma preferente", ha asegurado el portavoz de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia.