Puigdemont: "Hay que respetar la sesión de hoy. Nosotros tenemos que preparar nuevas oportunidades y las ganaremos"

Carles Puigdemont ha regresado a Cataluña sin ser detenido y ha reaparecido en el paseo de Lluís Companys de Barcelona, en un acto convocado por partidos y entidades independentistas para recibirle antes de que trate de llegar al Parlament para asistir a la investidura de Salvador Illa.

"Hoy he venido a recordarles que todavía estamos aquí. Que estamos aquí porque no tenemos derecho a renunciar", ha arrancado Puigdemont, ovacionado a gritos de "president". "No tenemos derecho a renunciar. El derecho a la autodeterminación pertenece al pueblo. Cataluña debe poder decidir su futuro", ha añadido.

Puigdemont ha dado por hecho que será arrestado: "Hoy festejarán que seré detenido. Me quieren escarmentar, pero incumplen una ley aprobada por su parlamento", ha espetado, en alusión a la ley de amnistía. Una norma que debía servir para que regresara a la política "lo que no debía haberse ido nunca": "Pero un país en el que las leyes no amnistían tienen un problema de naturaleza democrática", ha continuado, entre gritos de independencia.

El líder de Junts ha pedido respetar la investidura de Illa, que saldrá adelante con una mayoría de 68 diputados: "Nosotros tenemos que preparar nuevas oportunidades, las tendremos, y ganaremos", ha pedido. Y ha zanjado su discurso diciendo: "No sé cuándo nos volveremos a ver, pero pase lo que pase, cuando nos volvamos a ver tenemos que volver a gritar: ¡viva Cataluña libre!".

Finalizado el discurso, Puigdemont ha arrancado su camino hacia el Parlament, llamando a ser arropado por los manifestantes congregados. Se trata de un trayecto de 1,3 kilómetros, unos 18 minutos a pie, ya que los Mossos d'Esquadra han blindado la Cámara y solo hay abierto un acceso, el de la estación de França. Pero Puigdemont se ha ido solo, antes de que la multitud pudiera seguirle.

Puigdemont prometió poner fin a su etapa en el extranjero si se convocaba un debate de investidura, fuera o no la suya, tras las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, a pesar tener vigente una orden de detención nacional al estar procesado por el referéndum del 1-O. El Tribunal Supremo rechazó amnistiarle el delito de malversación por el que está procesado, por el que se prevén penas de hasta 12 años de cárcel. Por ello, lo más seguro es que la policía catalana le detenga, lo que no está claro es si le permitirá acceder a la sede de la institución o si será arrestado antes de que trate de acceder a ella.