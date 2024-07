Feijóo acusa a Sánchez de sembrar dudas en los medios y crear "una nebulosa" para exonerar a su mujer

Alberto Núñez Feijóo cree que el presidente del Gobierno intenta “embarrar el campo” para que la ciudadanía dude sobre las informaciones publicadas sobre Begoña Gómez y le acusa de crear “una nebulosa” sobre “todos los problemas judiciales de su mujer, su hermano” y que los españoles “crean directamente que no son ciertos o que son parcialmente inciertos”.

El líder del PP se pronunció así en una entrevista en la 'cadena Cope' este jueves, justo un día después del último cara a cara con Pedro Sánchez en el Congreso. El presidente acudió a presentar su plan de calidad democrática y un paquete de medidas concretas para promover una mayor transparencia en los medios de comunicación -en consonancia con la nueva ley de medios aprobada en la Unión Europea- que, sin embargo, el PP achaca a los meses de investigación sobre las actividades privadas de su mujer que han terminado con una imputación por corrupción en el sector privado.

Para Feijóo la estrategia de Sánchez es que “la gente tenga dudas de si son medios serios y fiables” los que “publican y documentan” esas investigaciones “que ya están en los juzgados”. Tras el duro enfrentamiento parlamentario, el jefe de la oposición siguió elevando el tono: “El presidente no tiene interés en regenerar nada. Es un político que no tiene barreras morales y ya no las tiene tampoco éticas desde el punto de vista personal. Lamento decir esto de mi presidente, pero mentiría si dijera que tengo alguna esperanza de regeneración democrática en España”.

El líder del PP acusó a Begoña Gómez de haber utilizado la Moncloa “para conseguir dinero, sponsors y socios para sus negocios” y volvió a tildar de “escandaloso” que este viernes la mujer del presidente se vaya a sentir por segunda vez en un banquillo como investigada. Hace dos semanas su declaración se pospuso a este 19 de julio. “Sánchez lo que intenta es que no se hable de nada de esto. Y que solo haya sospechas”, reiteró varias veces Feijóo en la entrevista.

Como publica este periódico, lejos de aflojar, en Génova están convencidos de que el caso que afecta a la mujer del presidente tendrá “nuevos capítulos” a la luz de la derivada que parece haber tomado en el caso la Universidad Complutense acusando a su profesora de no estar colaborando en la investigación abierta en torno a si hubo o no apropiación de un software del centro docente.