Rusia lanza un bombardeo masivo contra Ucrania y deja al menos 30 muertos

Rusia recrudece sus ataques sobre Ucrania. Mientras registra avances en el frente de batalla, el Kremlin ha lanzado este lunes una nueva gran oleada de misiles sobre Kiev y diversas ciudades del este del país eslavo, entre ellas Slaviansk, Kramatorsk, Dnipro y Krivói Rog, la ciudad natal del presidente Volodímir Zelenski. En la capital ucraniana, ha resultado dañado el hospital infantil que trata a niños con cáncer y otras patologías graves, cuyas instalaciones se han desplomado parcialmente. Con ello, hay al menos 30 muertos y decenas de heridos por los efectos de los bombardeos.

El nuevo ataque --en la capital, uno de los mayores que se recuerdan desde el inicio de la guerra a gran escala--, llega después de que la misión de la ONU para los Derechos Humanos alertara del aumento de muertes de civiles en los últimos meses. Un reciente informe ha dicho que mayo fue el mes más mortífero en casi en un año. "La semana en Ucrania ha comenzado con otra ola de ataques mortales por parte de las Fuerzas Armadas Rusas", ha vuelto a denunciar este lunes Denise Brown, la coordinadora humanitaria de la ONU en Ucrania. "E sinconcebible que los niños sean asesinados y heridos", ha añadido.

De hecho, gran conmoción han provocado las imágenes de niños enfermos ensangrentados por el ataque contra el hospital Ojmadit de Kiev, que han tenido que ser evacuados y algunos de los cuales tuvieron que ser ubicados de forma provisional en la calle. Ya en 2022, cuando esta periodista visitó el hospital, la estructura, la más importante del país, había tenido que adaptar sus sótanos para mantener a los pacientes al resguardo de los disparos.

Caída de fragmentos

Durante el ataque también resultaron dañados edificios residenciales, garajes y autómoviles en siete distritos de la capital, ya que --como consecuencia del impacto de un misil sobre la ciudad-- se registró la caída de fragmentos, según explicó el jefe de la Administración Militar de la Región de Kiev, Serguí Popko. "Se trata de uno de los peores ataques contra Kiev", ha añadido el alcalde de la capital, Vitali Klichkó.

También dramática es la situación en Krivói Rog, donde han perdido la vida al menos otras 10 personas y hay unos 30 heridos, según ha informado Oleksandr Vilkul, el jefe del Consejo de Defensa de la ciudad en una mensaje a través de Telegram. “Han sido diversos disparos, que han afectado las oficinas de un complejo industrial”, ha explicado.

Geopolítica

Según Zelenski, de hecho, las fuerzas rusas habrían lanzado más de 40 misiles de diversos tipos sobre Ucrania. "Es muy importante que el mundo no guarde silencio sobre esto ahora y que todo el mundo vea lo que es Rusia y lo que está haciendo", ha aprovechado para recordar el mandatario ucraniano. Rusia no puede alegar que no sabe hacia dónde vuelan sus misiles y debe "rendir cuentas plenamente por todos sus crímenes: contra las personas, contra los niños, contra la humanidad en general", ha añadido.

El ataque coincide también con una visita del primer ministro indio, Narendra Modi, en Moscú para encontrarse con el presidente ruso Vladímir Putin. Y cuando el primer ministro húngaro y ahora presidente de turno de la Unión Europea (UE), Viktor Orbán, está en China como parte de una gira —no pactada con el resto de países del bloque— que anteriormente incluyó una etapa en Rusia.