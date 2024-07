El juez Peinado suspende la declaración tras asegurar Begoña Gómez que desconoce de qué le acusa

El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido la declaración después de que Begoña Gómez asegurara que desconocía de qué se le acusaba. El magistrado, que le ha hecho entrega de las querellas interpuestas contra ella, la ha vuelto citar para el 19 de julio en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en el que tendrá que comparecer de nuevo como investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Fuentes jurídicas explican a esta redacción que sin saludar a nadie ni hacer declaraciones, Gómez ha entrado directa, acompañada de cuatro personas, a la puerta del juzgado desde el ascensor del edificio, que se encuentra tan sólo a unos metros. Y dentro del Juzgado, el magistrado le ha leído sus derechos, en presencia de su abogado y exministro socialista, Antonio Camacho.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca

Y ya con todas las partes presentes, la mujer del presidente del Gobierno ha anunciado que no iba a declarar por desconocer de qué se le acusa. En concreto, un defecto en la notificación de una de las ampliaciones de querella de la acusación popular ejercida por Hazte Oír ha motivado la suspensión de la comparecencia, explican las fuentes consultadas. Gómez ha abandonado los juzgados madrileños pasadas las 11.20 horas.

Abogado de Gómez

En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha destacado que su cliente "no tenía ninguna duda de que quería colaborar con la Administración de Justicia y declarar". El letrado ha asegurado a los medios de comunicación que hasta ahora el objeto de la investigación eran los contratos que se enviaron a la Fiscalía Europea. Sin embargo, ha destacado que pese a que el juez dictó un auto en el que indicaba que los hechos que investiga emanan de la querella inicial, "en la mañana de hoy el Juzgado nos ha sorprendido nuevamente", al asegurar que también investiga una ampliación de la misma, que según ha explicado no se le ha notificado.

“No hemos declarado, porque no se puede pretender notificar una querella y que se preste declaración inmediatamente porque a pesar de que en ese auto decía que los hechos investigados se limitaban a la denuncia inicial, lo cierto es que nos ha dicho que había una querella que no se nos había notificado presentada por alguna de las acusaciones y que quería que prestara declaración", ha relatado el letrado, que ha considerado que la suspensión “es la mejor solución en un Estado de Derecho. Sin perjuicio de eso mi representada y yo creemos firmemente en la Administración de Justicia”, ha reiterado.

Se están produciendo cosas singulares: querellas que no son notificadas, las notificaciones llegan tarde, algo que probablemente tenga que ver con la carga de trabajo del juzgado Antonio Camacho — Abogado de Begoña Gómez

En respuesta a las preguntas de los periodistas, Camacho ha asegurado que en esta causa contra su clienta "se están produciendo cosas singulares: querellas que no son notificadas, las notificaciones llegan tarde, algo que probablemente tenga que ver con la carga de trabajo del juzgado", ha completado el letrado, que ha trasladado a los periodistas que el Letrado de la Administración de Justicia del juzgado "ha reconocido que no se había notificado porque la admisión se había hecho en un procedimiento en el que no somos parte, no en el procedimiento principal". Al ser preguntado por la prensa por cómo está viviendo su clienta la acusación, Camacho ha respondido esta que se encuentra "perfectamente, como se encuentran las personas que son inocentes".

Las acusaciones populares

Manos Limpias ha anunciado su intención de que se adopten medidas contra el abogado de Begoña Gómez y su procurador. Creen que debía haber pedido por escrito la suspensión, y no esperar a la comparecencia de esta mañana.

Concentración de Hazte Oír en el exterior de los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) con una fotografía de Begoña Gómez / EFE

Por su parte, el dirigente de Vox Jorge Buxadé ha asegurado que la mujer de Sánchez "se niega a dar explicaciones al juez y a los españoles, que tienen todo el derecho a conocer su opinión y su posición con respecto a los hechos que se están denunciando en sede judicial y en los medios de comunicación".

En los juzgados madrileños de Plaza de Castilla se ha desplegado un amplio dispositivo policial que ha alejado a los grupos de manifestantes que se habían congregado, pero también a muchos de los periodistas que habían acudido.