Ayuso y Almeida animan a derribar el "muro" del sanchismo como hizo Berlín hace 25 años

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su compañero de partido y alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han animado a militantes, simpatizantes, dirigentes y cargos del PP de Madrid a tirar el "muro del sanchismo", como hizo Berlín en noviembre de 1998. Lo han hecho en un acto festivo para hacer balance de su primer año de gobierno con mayoría absoluta, celebrado este sábado con el lema '1 Año con Ganas', en el madrileño parque de Berlín, "y no por casualidad", porque allí hay un trozo del histórico muro berlinés.

Ayuso, que ha empleado 12 minutos de su poco más de media hora de intervención en defender su gestión y enumerar los logros de su gobierno, ha dedicado 15 minutos a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado que la caída del muro de Berlín fue el triunfo de un pueblo "harto de mentiras y opresión", antes de afirmar que el muro del sanchismo "lo tiraremos aunque sea con nuestras propias manos, como sucedió en Berlín".

Martínez-Almeida, cuya intervención ha precedido de Ayuso, ha recalcado que el PSOE "no gobierna desde que cayera el muro de Berlín, y sin embargo siguen igual, siguen despreciando Madrid, y ha tachado al PSOE de ser "una izquierda resentida, que no tiene la alegría de los madrileños". El alcalde popular ha insistido que "Madrid, con el PP, vive el mejor momento de su historia", y ha augurado que "lo mejor es todo lo que nos queda" por delante en los tres años de legislatura.

Nuevo eslogan

Ayuso ha lanzado su nuevo eslogan "chavismo es sanchismo" para decir que "así es como nos van a gobernar, muchos españoles piensan que Venezuela no es dictadura, pero si no somos capaces de ver lo que ocurre allí cómo vamos a ver lo de aquí". En España, ha continuado, "hay libertad económica, pero no nos deben engañar, con estrategia de la carcoma van cayendo los soportes democráticos, las separaciones, la Moncloa decide qué es verdad y qué mentira, qué medio existe y qué juez juzga".

Sobre la polémica medalla que la Comunidad de Madrid ha entregado en la sede del Gobierno regional al presidente de Argentina, Javier Milei, ha dicho que desde el Gobierno de Pedro Sánchez "deciden quién merece una medalla, pueden opinar, pero los que no hemos provocado problemas internacionales con embajadas no podemos conceder medallas".

"Informo al PSOE de que el PP siempre ha tenido a Argentina en sus discurso, y de que España y Argentina seguimos siendo naciones hermanas", ha recalcado Ayuso, para quien "si hay embajadas catalanas que pagamos todos, mantener a gente que arruina Cataluña, por qué no podemos mantener lazos de hermandad con naciones que estamos unidas desde hace siglos".

Balance

Sobre el balance del primer año de legislatura, la presidenta de la Comunidad ha presumido de haber cumplido "la mayoría" de las medidas de su programa, del Plan Vive de Vivienda de alquiler asequible ("el más ambicioso ahora en Europa"), la expansión del metro, el plan de reforma del hospital La Paz, del nuevo hospital 12 de Octubre y de la puesta en marcha del primer centro diurno para enfermos de ELA, entre otros logros.

El evento se ha celebrado en el parque de Berlín, donde previamente los populares han celebrado una fiesta con música en directo, intervenciones de alcaldes de distintas localidades de la región, del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y actividades para niños.