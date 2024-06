ERC acusa a Illa y Puigdemont de "esconderse" y avisa del riesgo de repetición electoral en Cataluña

Nadie duda ya a estas alturas de que el proceso de investir a un president de la Generalitat catalana será largo y, ante este escenario, ERC ha decidido salir a jugar al ataque contra el PSC y Junts. Este miércoles los republicanos han considerado un "menosprecio a las instituciones" que tanto Salvador Illa (PSC) como Carles Puigdemont (Junts) hayan renunciado, por ahora, a presentar su candidatura a un pleno de investidura por falta de apoyos. La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, se lo ha afeado así: "Ganar tiempo para negociar no es excusa para esconderse".

Para tratar de desgastar a socialistas y posconvergentes, los republicanos han recurrido a la hemeroteca para recordar que hace tres años, el entonces candidato de ERC a la investidura, Pere Aragonès, no se amilanó y fue al primer pleno de investidura sin tener los apoyos cerrados. "Un proceso de investidura también pasa por la transparencia. Que no se presenten [ni Illa ni Puigdemont] es una mala noticia y una falta de respeto hacia la ciudadanía", ha dicho.

Los republicanos han trasladado este malestar al presidente del Parlament, Josep Rull, en la reunión que han mantenido este miércoles. Una reunión que forma parte de la ronda de consultas que el líder de la Cámara catalana tiene que hacer por ley antes de decidir si convoca un pleno de investidura o no. Vilalta le ha exigido a Rull que, aunque ni Illa ni Puigdemont quieran por ahora dar el paso, tiene que convocar un pleno igualmente para que, al menos, todos los partidos puedan expresar su posición. Allí ERC volverá a exteriorizar su enfado.

El voto de los republicanos es decisivo para investir a Illa y, por lo tanto, decisivo para que el candidato socialista decida dar el paso de presentarse a una investidura. Este apoyo, sin embargo, por ahora está lejos de concretarse. ERC fija como gran condición que Catalunya tenga una "financiación singular" al estilo del concierto económico vasco, algo que los socialistas no ven claro. Vilalta ha pedido que, como mínimo, el partido de Illa "se tome en serio las negociaciones".

El aviso de Rovira

ERC ha empezado la negociación de la investidura transmitiendo la idea de que no tiene "miedo" a ir a elecciones si el PSC no acepta esta financiación "singular". Como las conversaciones se encuentran en su fase inicial, la estrategia de los republicanos es elevar el listón y asegurar que están preparados a volver a las urnas si no hay otra salida.

Este miércoles, la secretaria general del partido, Marta Rovira, también ha contribuido a amplificar este marco mental cuando ha asegurado que ERC está lista para volver a votar en otoño y que, incluso, ya tiene un candidato en la recámara para que lidere el proyecto. "El candidato lo tengo en la cabeza, pero no lo diré. Mi trabajo es estar preparada", ha zanjado la secretaria general en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Los republicanos quieren mostrar fortaleza porque sus oponentes están convencidos de que, ante la crisis interna que vive el partido, no se atreverá a forzar la máquina y volver a las urnas. Rovira ha pedido que nadie juegue con esta idea porque no le saldrá bien. "No dicen desde fuera que no nos lo podemos permitir, que no tenemos candidatos. Pues bueno, ya basta", ha zanjado.