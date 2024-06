Rull sostiene que no forzará un candidato a la investidura y que hay tiempo hasta el 25 de agosto

El presidente del Parlament d Cataluña, Josep Rull, ya da por hecho que ni el líder del PSC, Salvador Illa, ni el de Junts, Carles Puigdemont, quieren presentarse aún a la investidura. Justo antes de empezar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios esta misma mañana, en una entrevista en La 2 y Radio 4, Rull ha defendido que no forzará a ninguno de los dos dirigentes a postularse si no quieren dar aún el paso y ha recordado que hay tiempo hasta el 25 de agosto para intentar escoger el nuevo president de la Generalitat, antes de que se convoque automáticamente la repetición electoral.

"No puedo forzar a nadie a presentar candidatura", ha sostenido, después de que Illa anunciara este lunes que comunicaría a Rull, durante la ronda de consultas, que necesita "más tiempo" para lograr la mayoría para la investidura. Puigdemont aún no se ha pronunciado en público, pero el secretario general de su partido, Jordi Turull, ya dio por hecho que tampoco daría el paso si no tenía amarrados los apoyos necesarios para superar el debate.

Todo ello a la espera de que este martes empiecen a desfilar por el despacho de Rull los presidentes de los grupos de Comuns, Vox, PP, CUP y Aliança Catalana y de que el miércoles lo hagan los de Junts, PSC y ERC. Si finalmente no hay ninguno dispuesto a afrontar la investidura, ese rol quedará vacante y lo que hará Rull es acogerse al "acto equivalente" a un intento fallido, que activaría la cuenta atrás para que la negociación prospere.