Begoña Gómez envía cartas a varios medios para defender que no hace negocio a costa de su máster

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha defendido a través de varias cartas de rectificación enviadas a medios de comunicación que no ha utilizado el máster que dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para hacer negocio. El Economista y El Debate han publicado las misivas en las que Gómez, haciendo uso de su derecho de rectificación, traslada que el programa informático desarrollado para su Cátedra “es gratuito” y que “no se usa para ningún negocio”.

"Begoña Gómez no se ha apropiado de la plataforma de la UCM, que no ha sido registrada como tal todavía por parte de la Universidad, por lo que no existe ningún documento que diga que es de su propiedad", sostiene la mujer de Pedro Sánchez, quien está siendo investigada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En la actualidad, insiste, la mencionada plataforma “no está siendo objeto de comercialización alguna por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ni de ninguna otra empresa". Su uso se enmarcaría “entre los proyectos objetivo de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM que dirijo. Una herramienta que “está en desarrollo, sin finalizar", concluye.

En otra de las cartas añade para desmentir las diferencias informaciones que además de estar en desarrollo el referido ‘software’, "es gratuito y no tiene ni integra opciones de venta, ni de comercialización, ni aloja ninguna posibilidad de transacción comercial".

La esposa del presidente del Gobierno no seguirá adelante en el próximo curso con el máster que codirigía en la UCM. Según se confirmó desde este centro universitario, la dirección del curso de formación permanente sobre "Transformación Social Competitiva" que se impartía desde hace cuatro años "no ha solicitado la continuidad del mismo.

Son los propios directores los encargados de realizar un plan económico para saber si es viable y saber cuántos alumnos necesitan para que resulte rentable. En el último curso, el que se ha impartido este 2023-2024, apenas ha habido ocho alumnos matriculados. El PP registró el pasado miércoles en la Asamblea de Madrid la creación de una comisión de investigación "sobre los supuestos favores que el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, pudo haber hecho a la mujer del presidente del Gobierno en relación con sus másteres y cátedras”.

Citación judicial

La mujer del presidente del Gobierno fue citada a declarar como imputada el próximo 5 de julio. Una citación que se realizó en plena campaña electoral de las elecciones europeas. Entonces, Pedro Sánchez redobló su denuncia contra la “máquina del fango” y apuntó directamente al juez que investiga a su mujer. El jefe del Ejecutivo recurrió al formato de la “carta a la ciudadanía” para desacreditar la decisión por saltarse “la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos”.

Sin eufemismos, remató su misiva alertando de que la “coalición ultraderechista” trataría de “interferir en el resultado electoral” de las europeas. En esta línea, llamó al electorado progresista a movilizarse contra ello en las urnas. Al día siguiente, acudió a un mitin en Málaga con su esposa.